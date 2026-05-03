「これは監督じゃないと撮れない」福田雄一監督が、自身のXで橋本環奈のオフショットを公開。撮影の裏側を写した姿に本人も反応し、ファンの間で反響を呼んでいる。

橋本環奈

橋本環奈のXの呼びかけに福田雄一監督も反応

映画『銀魂』(17)での初タッグ以降、『斉木楠雄のΨ難』(17)やドラマ『今日から俺は!!』(18)など福田監督作品に数多く出演してきた橋本。福田監督は、橋本が主演を務めるNetflix映画『赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。』(23)でもメガホンを取った。

橋本は26日、自身のXを更新し、愛犬・ピノの写真を公開。毛並みが乱れていることに触れ、「愛犬の寝癖」とつづり、「これを見た方は皆様癒しの写真をお送り下さい。笑」とファンに呼びかけた。

これに福田監督も応じ、橋本のポストを引用しながら、「癒しの写真送ります!」と映画『銀魂』シリーズ撮影現場での橋本の写真を投稿。同作で演じた神楽の姿のまま現場で寝落ちしている1枚や、白塗りメイクの変顔など、貴重なオフショットを公開した。この秘蔵ショットに、橋本も思わず「ちょ やばい笑」と反応していた。

ファンからは「癒しの写真でこれを出すのはずるい笑」「これは監督じゃないと撮れない」「銀魂3も待ってます!」「何やっても美少女ですごい」「2人のやりとりが見れて嬉しい」など歓喜のコメント寄せられており、同ポストは現在までに表示回数が117万回に達している。