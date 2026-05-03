「いい加減にして!」双子誕生のマヂラブ村上、相方へサプライズ叶わず…“犯人”を糾弾

「ああいう人なんだよな～」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、ある人物への“不満”をもらした――。

野田クリスタルに「相方が双子生まれたらしいな!」

妻でタレントとしても活動するいとくとら(いくら)との間に、男女の双子が誕生した村上。4月30日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)で、「子供が生まれました」とサプライズ報告したが、相方・野田クリスタルは、「生まれた?」とそつない返事。村上が、「ウワサでちょっと聞いちゃった……?」と恐るおそる聞くと、野田は、「この前の『THE突破ファイル』のロケで。パンサー尾形さんが、“相方が双子生まれたらしいな!”って。“えっ!? 何すか? 聞いてないっす”って」とぶっちゃけた。

実は、双子が生まれることを、「誰にも言ってなかった」という村上。しかし、尾形から子供について聞かれ、妻が妊娠中であることを話してしまったという。野田へのサプライズ報告を楽しみにしていた村上は、「双子とかも言っちゃってんの!? ちょっとここでさ、“双子で～す!”とか言いたかったんだけど。尾形さん!」と絶叫し、「ああいう人なんだよな～」とポツリ。尾形は、「言っちゃダメだったか～。内緒ね!」と反省していたようだが、「“内緒ね!”じゃないんだよ。1番内緒にしなきゃいけないところに、ズバッと言ってんの」とツッコんだ。

一方、村上の“秘密”を知ってしまった野田は、「俺ずっとソワソワしてて。いつ言われんのかな? と思いながら」と胸中を吐露。「あ～あ、つまんね～な。何だよ～」「本当ガサツなやついるよな～」とぼやきが止まらない村上に、野田は、「怒んないであげてよ。伝えたくて仕方なかったんだよ」「俺も聞きたくなかったよ」となだめながら苦笑い。村上は、「ここで言って、“ええーっ!? できたじゃなくて生まれた!?”“ええーっ!? 双子!?”みたいな。それがやりたかったのよ」「もう言おう。会ったら絶対。“いい加減にして!”って」と最後まで不満タラタラだった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。