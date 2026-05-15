「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
9番 中島 大輔 センターフライ 3アウト
-
OUT
8番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 太田 光 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 Ｌ・ボイト センターフライ 2アウト
-
OUT
5番 渡邊 佳明 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
2番 牧原 大成 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1番 周東 佑京 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
9番 庄子 雄大 センターフライ 1アウト
-
OUT
4番 浅村 栄斗 ライトフライ 3アウト
-
OUT
3番 辰己 涼介 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
ソ0-4楽
1番 佐藤 直樹 レフトホームラン 楽天得点！ ソ 0-4 楽
-
OUT
9番 中島 大輔 レフトフライ 2アウト
-
OUT
ソ0-1楽
8番 村林 一輝 センターヒット 楽天得点！ ソ 0-1 楽 ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 太田 光 フォアボール ランナー：1、3塁
-
OUT
6番 Ｌ・ボイト セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
ライト 正木 智也が落球 ランナー：2塁
-
OUT
5番 渡邊 佳明 ライトエラー ランナー：2塁
-
OUT
8番 海野 隆司 レフトフライ 3アウト
-
OUT
7番 山川 穂高 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 正木 智也 ショートライナー 2アウト
-
OUT
5番 柳田 悠岐 見逃し三振 1アウト
-
OUT
4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 浅村 栄斗 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
3番 辰己 涼介 サードファウルフライ 2アウト
-
OUT
2番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
1番 佐藤 直樹 見逃し三振 1アウト
-
OUT
3番 近藤 健介 ショートフライ 3アウト
-
OUT
2番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
1番 周東 佑京 空振り三振 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.