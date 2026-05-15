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2026.05.15 13:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 0 0 0 1 1
楽天 0 4 0 4 4 0

  • OUT

    9番 中島 大輔 センターフライ 3アウト

  • OUT

    8番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 太田 光 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 Ｌ・ボイト センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 渡邊 佳明 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 牧原 大成 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 周東 佑京 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 浅村 栄斗 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    ソ0-4楽

    1番 佐藤 直樹 レフトホームラン 楽天得点！ ソ 0-4 楽

  • OUT

    9番 中島 大輔 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    ソ0-1楽

    8番 村林 一輝 センターヒット 楽天得点！ ソ 0-1 楽 ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 太田 光 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 Ｌ・ボイト セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    ライト 正木 智也が落球 ランナー：2塁

  • OUT

    5番 渡邊 佳明 ライトエラー ランナー：2塁

  • OUT

    8番 海野 隆司 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    7番 山川 穂高 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 正木 智也 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 浅村 栄斗 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 サードファウルフライ 2アウト

  • OUT

    2番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 佐藤 直樹 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    2番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 周東 佑京 空振り三振 1アウト

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