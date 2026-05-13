【5月12日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年5月の新商品5品まとめ(5月12日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年5月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「天下一品監修 こってりMAXラーメン」(745円)

価格 : 745円

エネルギー : 471kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気ラーメンチェーン「天下一品」監修の新作が登場! スープを濃厚に仕上げた「こってりMAXラーメン」は、ファンの期待を裏切らない圧倒的な重量感が魅力です。お店の味を彷彿とさせる、ドロドロとしたポタージュのような濃厚スープが麺にしっかり絡み、最後の一滴まで堪能できる一杯になっています。

「天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 508kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

鶏白湯スープで丁寧に炊き込んだチャーハンに、天下一品の「こってりMAXスープ」を再現した濃厚なあんを合わせた贅沢なメニューが登場です。一口食べれば鶏の旨みが口いっぱいに広がり、添えられたからし味噌を混ぜることでピリッとしたアクセントに。

「おかズドン! トリプルメンチカツ弁当」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 1,157kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大きなメンチカツを3個も盛り付けた、ボリューム満点な新メニューが登場です。メンチカツの上にはタルタルソース、とんかつソース、ケチャップという3種類の異なるソースをかけ、一口ごとに多彩な味わいが楽しめる商品になっています。

「天下一品監修 こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり」(214円)

価格 : 214円

エネルギー : 209kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

天下一品監修の「こってりスープ」を混ぜ込んだ味わい深いごはんで、旨辛いチャーシューマヨネーズを包んだおにぎりが登場しました。一口目から具材の旨みとスープのコクを感じられる、食べ応え抜群のおにぎりに仕上がっています。

「天下一品監修 こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり」(203円)

価格 : 203円

エネルギー : 210kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お店の味わいを忠実に再現した、鶏ガラの濃厚な旨みが凝縮された「こってりスープ」を使用した炒飯おにぎりが登場。ニンニクと唐辛子をアクセントにきかせ、ガツンとしたパンチのある風味を楽しめる商品です。

まとめ

5月12日発売の新商品は、「天下一品監修 こってりMAXラーメン」や「おかズドン! トリプルメンチカツ弁当」、「天下一品監修 こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用