【2026年5月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、鶏のおかずをたっぷりのせたお弁当や、濃厚つゆで食べる冷やしうどんなど、注目の商品が目白押しです!

2026年5月の新商品5品まとめ(5月12日〜5月18日)

「炭火焼き鳥と鶏つくね重」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 北海道、東北、関東、山梨県、長野県、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州

御飯の上に、焼き鳥、鶏そぼろ、鶏つくね、錦糸玉子、小松菜の炒め煮，紅生姜を盛り付けたお弁当です。

「旨さ相盛おむすび 紅しゃけと明太子」(321円)

価格 : 321円

販売地域 : 全国

中具だけでなく、おにぎりのてっぺんにも具を盛り付けた、一口目から具材を味わえるおむすびです。具材は人気の紅しゃけと明太子を組み合わせました。

「冷しごま汁うどん」(464円)

価格 : 464円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

練りごま・すりごまに、2種の味噌を合わせたコク深い濃厚つゆで味わううどんです。食感の良い薬味を添えました。

「冷製パスタ トマトと生ハムとチーズ」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、島根県、広島県、山口県、九州

トマトソースに、生ハム、クリームチーズ、バジルソース、トマトを盛り付けた彩りの良い冷製パスタです。

※5月13日以降順次発売

「横浜家系ラーメンサラダ」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 東京都、神奈川県

チャーシュー、海苔、ほうれん草、玉子をトッピングした家系ラーメンサラダです。豚骨醤油ドレッシングをかけてお召し上がりください。

※5月14日以降順次発売

まとめ

炭火焼き鳥や鶏そぼろ、鶏つくねをのせた「炭火焼き鳥と鶏つくね重」は、心もお腹も満たされる贅沢な一品。紅しゃけと明太子を同時に楽しめる「旨さ相盛おむすび 紅しゃけと明太子」は、小腹が空いたときにもおすすめです。

また、今週は冷たい麺商品も多数登場! ごまの風味香る「冷しごま汁うどん」や、トマトの酸味で後味爽やかな「冷製パスタ トマトと生ハムとチーズ」、家系ラーメンの味わいをさっぱり仕上げた「横浜家系ラーメンサラダ」など、暖かい今の季節にぴったりな商品が目白押しなので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね!

※画像は公式ホームページより引用