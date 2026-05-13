2026年5月の新作5品まとめ(5月12日発売予定)

本記事ではミニストップで5月12日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、ご当地の味わいをイメージした大麦入りおにぎりをはじめ、レモンやメロン、マンゴーを使った爽やかな風味で初夏を感じるメニューなどのラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年5月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「サンドおむすび 焼豚たまご(大麦入り)」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 東北・関東・四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

シート状の大麦入りごはんに、てりやきソースで味付けした焼豚と卵白のたまご焼、卵黄ソースをトッピングして挟み込んだボリューム満点の「サンドおむすび 焼豚たまご(大麦入り)」(321.84円)は、甘辛たれの焼豚と、とろみのある卵黄ソース、目玉焼き風のたまごを、ご飯でサンドしています。

「大きな鶏旨だれマヨネーズおにぎり(大麦入り)」(235.44円)

価格 : 235.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

4種の醤(豆板醤・コチュジャン・ヤンニョム・豆鼓醤)で風味豊かな醤油だれと鶏肉とマヨネーズを合わせた「大きな鶏旨だれマヨネーズおにぎり(大麦入り)」(235.44円)は、唐辛子を加えられた、アクセントのある味付けです。

「レモン香る豚カルビ重(大麦入り)」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

豚カルビをしっとりと焼き上げた「レモン香る豚カルビ重(大麦入り)」(429.84円)は、白ねぎと老酒の風味豊かな塩だれに、レモン汁を加えさっぱりとした味わいです。

「ずっしりデニッシュ(メロンクリーム)北海道産赤肉メロン」(108.00円)

価格 : 108.00円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

デニッシュ生地に北海道産赤肉メロンクリームを絞り、焼き上げた「ずっしりデニッシュ(メロンクリーム)北海道産赤肉メロン」(108.00円)は、満足感のあるずっしりとした食べごたえで、朝食やおやつにもぴったりの菓子パンです。

「カップdeマンゴーショート」(375.84円)

価格 : 375.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

大きなカップにマンゴーを詰め込んだスイーツ「カップdeマンゴーショート」(375.84円)は、マンゴームースにスポンジを仕込み、マンゴーソースと北海道産純生入りクリームを重ね、マンゴーダイスをトッピングしています。

まとめ

5月12日発売の新商品は、ご当地グルメをイメージした「おむすび」や、レモン香る「豚カルビ重」、メロンクリームの「デニッシュ」、マンゴーを詰め込んだ「スイーツ」といった、フルーツの爽やかで初夏を感じさせる味わいの商品がラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用