メルカリは5月8日、日本マクドナルドが5月15日から販売するハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録について、安心・安全な取引環境が確保できないと考えられる期間、出品を禁止すると発表した。

マクドナルド ハッピーセット「ちいかわ」

同社は2025年10月、不正出品やトラブルの急増、極端な価格の乱高下など、マーケットプレイス内の安心・安全が著しく損なわれる可能性がある商品について、出品禁止などを含む対応を行う新たな対応方針を策定した。

2026年5月15日・29日にマクドナルド社から販売されるハッピーセットちいかわの玩具付録について、同社は「販売開始直後の取引の増加によるトラブルの発生、取引されるお客さまへの誹謗中傷の発生など、マーケットプレイス内の安心・安全が損なわれる可能性があるため、お客さまの安心・安全な取引環境を維持することを目的に一定期間、同商品を出品禁止とし、期間中に出品された場合は削除等の対応を行います」と説明している。

ハッピーセットの店舗販売期間を踏まえ、5月15日05:00～6月14日までは出品禁止とし、その後、安心・安全が確保できないと考えられる期間を継続する。当該期間中は、AIなどを活用した検知システムと目視による出品監視を実施するほか、「メルカリ」および「メルカリShops」における当該商品の出品削除や、当該商品の出品を繰り返し行うアカウントの利用制限を行う。なお、過去に販売されたハッピーセット玩具付録は含まれない。