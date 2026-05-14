レインズインターナショナルが展開する牛角は5月20日から、「牛角元気祭り」を全国の牛角店舗で開催する。

牛角元気祭り

本フェアでは、5月20日から6月24日までの期間限定で、「にんにく」と「辛うま」をテーマに、食欲を刺激するスタミナ系メニュー全7品を展開する。

にんにく系メニュー

ガツン系メニュー

「スタミナWガーリックカルビ」(638円)は、"刻み"と"おろし"のダブルにんにくを使用したメニュー。特製の旨辛ダレで仕上げた。"にんにくマシマシ"も可能となっている。

ガツン系メニュー

「超ガリバタカルビ」(638円)は、通常の4倍量のにんにくを使用した、にんにくを食べるためのカルビ。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせ、焼いたカルビで「ガリバタ刻みにんにく」を巻いて楽しめる。

「禁断のガリバタアヒージョ」(638円)には、にんにく5片分を使用。たっぷりのおろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのことベーコンを絡めて味わうアヒージョに仕上げた。

辛うま系メニュー

辛うま系メニュー

「黒シビ豚ホルモン」(638円)は、ホルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味のシビ辛感を組み合わせた一品。辛さは「普通」「大辛」から選択可能で、「普通」は"ちょっと辛いモノ好き"におすすめだという。

「赤辛カルビ」(638円)は、ピリッとした辛さと肉の旨みが特徴の旨辛系カルビ。辛さは「普通」「大辛」から選べる。

「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」(858円)は、ロングセラー商品「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に青唐おろしをトッピングしたメニュー。あっさり塩スープに青唐の爽やかな辛さが加わった、"〆にも食べたくなる"一杯。

「ビリねぎ青唐無双」(418円)は、鶏皮・ねぎ・青唐を組み合わせたメニュー。パクパク食べ進めているうちに、青唐の刺激が追いかけてくる。

これらのメニューは、食べ放題の「焼肉堪能コース」「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和牛コース」でも楽しめる。なお、同フェアは牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂では実施しない。