丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営するアントワークスは、5月11日より「豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼」と「豚ハラミ牛ホルモン焼肉油そば」を全国の店舗にて期間限定で発売する。GW明けの疲れや「五月病」を感じやすい時期に、ボリューム満点の肉料理で活力をチャージしてほしいとの想いから開発されたという。

豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼

希少部位である豚ハラミと牛ホルモンを、特製のすたみな焼肉ダレで玉ねぎ・ニラとともに炒め上げた一杯だ。総重量500g超のボリュームを誇り、豚ハラミのジューシーな旨みと、噛むほどに肉汁が広がる牛ホルモンがご飯を進ませる。秘伝のニンニク醤油ダレをブレンドした特製ダレが、濃厚な味わいを引き立てているとのことだ。価格は1,390円。

豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼 1,390円

豚ハラミ牛ホルモン焼肉油そば

茹でた特注の全粒粉麺の上に、香ばしく焼き上げた豚ハラミとジューシーな牛ホルモンを盛り付けた油そばだ。総重量は400g超、麺2玉の場合は700g超となるが、2玉まで同一価格で提供される。小麦香る全粒粉麺に肉の旨味と特製ダレが絡み合い、ダイレクトに肉と麺の風味を堪能できる仕上がりだという。価格は1,490円。

豚ハラミ牛ホルモン焼肉油そば 1,490円

定食や肉W盛りなど、ニーズに合わせたボリュームアレンジも

今回の新作では、幅広いニーズに対応するため以下のラインナップも用意されている。

・豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた定食:1,490円

・豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼 腹八分目:1,290円

・豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼 肉W盛り:2,090円



おかずとご飯を別々に楽しみたい人向けの定食スタイルのほか、並盛の約2/3の量である「腹八分目」、さらには並盛の2倍の肉を盛り付けた「肉W盛り」から、好みのボリュームを選択可能だという。

なお、提供商品には玉子・味噌汁が付属するが、油そばに味噌汁は付かないとのこと。また、デリバリーサービスでの販売価格は店内飲食と異なるほか、一部店舗でも価格が異なる場合がある。食材がなくなり次第、販売は終了する予定だ。