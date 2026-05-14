バンダイスピリッツは、『仮面ライダーアギト』より「S.H.Figuarts ギルスレイダー」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月15日16時より予約受付開始、2027年3月発送予定。

『仮面ライダーアギト』より、「仮面ライダーギルス」が乗る半機械半生物のバイオマシン「ギルスレイダー」が、「S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーギルス」に合わせ登場。

搭乗者の「仮面ライダーギルス」に酷似した意匠を持つ特徴的なフロントカウルや、後部から伸びる「デモンズテール」の形状・サイズ感、各部のディテールに至るまで、劇中のマシンに忠実に立体化。

フロントカウルから覗く赤い目＝「ギルスアイ」および、心臓部となる「ギルス・ストーン」にはクリアパーツを採用。エンジン周辺やフロントフォーク、タイヤのブロックパターン、スポークホイールなど、バイクとしての外観を残す部分も再現している。

左右へのハンドルの可動、サイドスタンドの展開、後輪のサスペンション伸縮ギミックを搭載。別売りの「S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーギルス」用のハンドルを握るための手首パーツと、人差し指と中指をレバーにかけた手首パーツが付属し、「ギルスレイダー」への搭乗に対応する。

車体底部のカウルには、取付穴を設けた交換用パーツが付属し、「魂STAGE ACT HUMANOID」(別売り)を使用することで、ジャンプの瞬間をイメージしたディスプレイも楽しめる。さらに、バイク搭乗用手首パーツと「S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーギルス」(別売り)に換装できるパーツが付属。別売りのS.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーアギトシリーズと組み合わせることも可能となっている。

(C)石森プロ･東映