メガハウスは、『仮面ライダーBLACK』より「Ultimate Article シャドームーン」(40,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月8日(金)10時から予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。

2026年10月発送予定「Ultimate Article シャドームーン」(40,700円)

迫力のスケールとライト＆サウンド！好評のUAシリーズ「仮面ライダーBLACK」に続いて、最大のライバル「シャドームーン」がいよいよ登場。

40cmのサイズ感ならではの細部ディテールや質感、光沢に至るまで精密に再現。本シリーズの特徴である迫力のライト＆サウンドギミックを内蔵しており、台座のスイッチ「ON1」では変身効果音とともに「マイティアイ」（両目）の発光、「シャドーチャージャー」（ベルト）の回転発光＆シグナル部点滅が発動する。

「ON2」では、特徴的な足音SE（約13秒）に続き、登場シーン等でおなじみのBGM「M-33T2」（約96秒）が流れると同時に額の「シャドーアラーム」とセンサー類が交互に点滅発光！作中さながらの臨場感が楽しめる。

付属品は「シャドーセイバー（長短/2本）」「サタンサーベル」。本体は力強い決めポーズから、オプションハンドを交換し、それぞれの武器を構えたポーズ計3パターンの再現が可能となっている。また、かかとの強化装具「レッグトリガー」は手動で可動。台座用ステッカー2種（ロゴマーク・シンボルマーク）も付属する。

音と光の演出とともに、もう一人の世紀王「シャドームーン」の堂々たる勇姿を手元で堪能したい。

(C)石森プロ・東映