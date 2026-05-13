プレックスは、『秘密戦隊ゴレンジャー』より「バイナルアーカイブスプロジェクト ポピー復刻版せいぞろい秘密戦隊ゴレンジャーハリケーンセット」(21,780円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月13日12時より予約を受け付ける。2026年10月発送予定。

［バイナル アーカイブス プロジェクトとは?］

プレックスは、バンダイ所蔵のアーカイブをはじめ、歴史ある玩具の数々の中から、選りすぐりのアイテムを復刻させる「バイナルアーカイブスプロジェクト」を始動。現代では発売当時の状態で手に取ることがほぼできなくなった貴重な商品を続々と発表していく。

第1弾は50年の歴史を誇るスーパー戦隊の始祖『秘密戦隊ゴレンジャー』の中から、当時、株式会社ポピーが発売した『せいぞろい 秘密戦隊ゴレンジャー ハリケーンセット』の復刻版。続く第2 弾には、1970 年代にバンダイより発売された『正義のロボットマジンガーZ』を予定、「復刻企画」は今後も続くという。

せいぞろい秘密戦隊ゴレンジャーハリケーンセット

「バイナルアーカイブスプロジェクト ポピー復刻版せいぞろい秘密戦隊ゴレンジャーハリケーンセット」は、1970 年代に株式会社ポピーより発売されたゴレンジャー5 人のソフビフィギュアセット。

今では手に入れることがとても難しくなったアイテムで、憧れの商品のひとつとして多くの方が探し求めているなか、当時の商品仕様に近づけた復刻版として登場する。

商品内容はアカレンジャー、アオレンジャー、キレンジャー、モモレンジャー、ミドレンジャーの5 体。さらに、当時品としては現存していないであろう希少なエンドボールと少年隊員証も付属する。

昭和ソフビの魅力と 当時の子供たちが抱いた胸が高鳴る感覚を現代に届けるために、造形・彩色・パッケージまで再現を目指す「バイナルアーカイブプロジェクト」。コレクション価値と文化的価値を兼ね備えた「時を超えるソフビ」を現代に送り出していくという。

セット内容

フィギュア:5体

エンドボール:1個

少年隊員証:1点

(C)石森プロ・東映