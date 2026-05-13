バンダイは、『仮面ライダーガッチャード』より「PREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセット」(7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月13日16時より予約受付開始、2026年11月発送予定。

「PREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセット」は、『仮面ライダーガッチャード』のレジェンドライダーケミーカードをプラスチックカード化した、全45枚のセット。

2026年11月発送予定「PREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセット」(7,700円)、上・プラスチック製、下・紙製レジェンドライダーレア(新規カード3種のみ)

収録されているカードは、劇中デザインをイメージしたプラスチックカード(プラスチック製)仕様で構成。これまでラインナップされたレジェンドライダーケミーカードに加えて、仮面ライダーガッチャード、仮面ライダーガヴ、仮面ライダーゼッツの新規デザインカード3種を収録した。これらの新規カード3種は、プラスチックカードに加えて、これまでに一般発売されたレジェンドライダーケミーカードと同様のレジェンドライダーレア仕様の紙カードも付属する。

さらにガヴとゼッツの2種は新規のバーコードを採用し、別売りのPREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー(2026年5月17日23時受注終了予定)と連動して新規の変身音声遊びを楽しむことができる。なお、仮面ライダーガヴケミーカード、仮面ライダーゼッツケミーカードはDXガッチャードライバー(一般発売)などの「PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー」以外の玩具とは連動しない。

セット内容

ライドケミートレカ (プラスチック製)…42種各1枚

ライドケミートレカ(紙製)…3種各1枚

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