バンダイは、『仮面ライダーガッチャード』より「PREMIUM DX メモリアルケミーニジゴン」(7,920円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月13日16時より予約受付開始、2026年10月発送予定。

2026年10月発送予定「PREMIUM DX メモリアルケミーニジゴン」(7,920円)

「PREMIUM DX メモリアルケミーニジゴン」は、『仮面ライダーガッチャード』に登場する最強フォーム・レインボーガッチャードへの変身に使用するアイテム「ケミーニジゴン」を大人向けなりきりアイテムとして商品化。本商品は、劇中効果音の追加と劇中イメージを追求した外観アップグレードにより、“メモリアル”アイテムとしてプレイバリューをUPさせた商品。なお付属する2枚の「ニジゴン」カードはDX版と同仕様。

ガッチャードへ変身する主人公、一ノ瀬宝太郎とニジゴンのキャラボイスや追加効果音は計50種以上収録し、DX版以上にバリエーション豊かな音声が発動。最強フォームであるレインボーガッチャードだけではなく、同じくニジゴンを使用して変身するミラクルガッチャード関連の音声も劇中効果音が追加されたものにアップグレードされている。

また、レインボーガッチャードの能力であるガッチャーブラザーズ召喚遊びも進化。装填したカードに応じて効果音が変わるギミックを搭載。更に、劇中で見せた6枚のカード装填による3体のガッチャーブラザーズ召喚遊び(レインボースチームホッパー/アントレスラー/ライトニングジャングル)を行った後に必殺技遊びを行うと特殊必殺技音が発動するギミックも搭載。そして、DX版ではクリアだったニジゴン中央部のステッカーを非透明ステッカーに変更。ガッチャードライバーでの変身遊びで発光させても虹の絵柄がはっきりと見えるようにアップグレードされている。

また、本商品は別売り商品「PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー」(2026年5月17日予約締切)や「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット&ガッチャファイル」(2026年6月28日予約締切)と一緒に遊ぶことで、一層『仮面ライダーガッチャード』の世界観に没入できる。

セット内容

メモリアルケミーニジゴン…1

ライドケミートレカ…2種各1枚

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