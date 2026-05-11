仮面ライダー生誕55周年記念作、そして「仮面ライダーアギト」25年ぶりの完全新作『アギト―超能力戦争―』は、5月22日より、グランドシネマサンシャイン 池袋ほか全国劇場にて、期間限定で4DX上映を実施することを発表した。

「4DXで体感せよ!」ポスタービジュアル公開

また4DX上映決定に伴い、新たなポスタービジュアルも公開。「4DXで体感せよ!」のコピーに加え、仮面ライダーG7(氷川誠／要潤・演)がダイナミックにライダーキックをキメる姿が大きく描き出されている。

4DX先行上映、大ヒット御礼舞台挨拶実施決定!

本作の大ヒットを記念し、5月16日にユナイテッド・シネマ豊洲にて大ヒット御礼舞台挨拶の実施が決定。5月22日から開始される4DX上映に先駆け、特別に4DX先行上映での舞台挨拶となる。登壇者は要潤、賀集利樹、田﨑竜太監督、白倉伸一郎（エグゼクティブプロデューサー）を予定。チケット料金は3,600円、5月12日0時(5月11日24時)より、ユナイテッド・シネマ豊洲の公式サイトにてインターネットチケット販売を実施、残席がある場合のみ12日劇場オープン時よりチケット売場での販売を行う。

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