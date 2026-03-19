ゴンチャといえば、タピオカドリンクや甘いドリンクを中心に、若い世代から支持を集めてきたブランドというイメージが強い人も多いのではないだろうか。そんな同社が今回、これまでの“甘いドリンク”の常識を覆す新たな挑戦に乗り出した。

その発表を受け、実際に発表会に足を運んだ。本記事では、ゴンチャの新たな取り組みの背景や狙い、そして“新常識”ともいえる注目の新ドリンクについて紹介する。

ゴンチャ LINKS UMEDA店クルー(大学生)足立理沙氏、同社マーケティング部 R&Dチーム スペシャリスト 木村杏奈氏、同社 代表取締役社長 角田淳氏

ゴンチャからお茶にこだわる新シリーズ「TEACRAFT」が始動

発表会では、同社の事業戦略について解説があった。利用者はもちろん、クルーのエンゲージメントにも戦略的に力を入れているとのこと。同社が実施した調査によると、クルーの推奨度が高い店舗ほど利用者の推奨度も高く、売上も高いという傾向があることが分かった。

そこで、ここからが本題。同社の2026年のチャレンジは新シリーズ「TEACRAFT」。実はこのシリーズ、クルーとのコミュニケーションの中で生まれたのだという。

店舗のクルーはシフトインするとドリンクを1杯無料で楽しめる。シフトインのたびにドリンクを飲めるのはうらやましい......。

面白いのが、新人クルーは「黒糖ミルク」や新作ドリンクなどのデザート系ドリンクを選ぶ傾向がある一方で、ベテランクルーは「阿里山ウーロンティー」や「烏龍 ミルクティー」を選ぶ傾向があること。

筆者からすると季節限定ドリンクをずっと飲んでいたいと思ってしまいがちだが、やはり長年ゴンチャを飲んでいるとティー系に落ち着くのだとか。ゴンチャ ジャパン 代表取締役社長 角田淳氏は「『最終的に勝つのは"ティー"ですよ!』とクルーに言われてしまいました」と話していた。

クルーからのお茶系ドリンクの支持を受けて、今回の「TEACRAFT」が誕生したのだ。

「TEACRAFT」春の新商品「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー」実飲レポ

「TEACRAFT」シリーズは、季節に合わせて順次さまざまなフレーバーが登場するとのことだが、第一弾となる今春は「ストロベリー&ローズ ダージリン」。ダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした飲みやすい味わいが特徴のフレーバーだ。

ダージリンには、一年のなかでもまろやかな甘みを感じられる秋摘みの茶葉を使用している。また、茶葉自体にいちごのフリーズドライとローズの花びらを使用しており、食材本来の華やかな香りを楽しめる。

中でも今回の目玉となるのが「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー」(ICED:S 380円、M 430円、L 520円/HOT:S 380円、M 430円)。

「ミルフォティー」とはストレートティーにミルクフォームをトッピングしたドリンクを指すゴンチャの新たな概念のようで、クルーが「ミルクフォーム」を「ミルフォ」と呼んでいたことからこの名前を付けたとのこと。ここにも、クルーを大切にする同社の想いがうかがえる。

さて、早速実飲することに。公式におすすめの飲み方があるとのことなので、おすすめに従って飲んでみる。

「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー」(ICED:S 380円、M 430円、L 520円/HOT:S 380円、M 430円)

まずは、ストローを刺し、下のティー部分を狙って一口。ほんのりフルーティーな甘みを感じられ、鼻から紅茶の香りが抜ける。落ち着く味わいが心地よい。

次に、ふたを外してミルクフォームをそのまま一口。この甘じょっぱさ......! ミルクフォーム好きにはおなじみのあの味わいだ。ミルクのふわっとした舌触りとアクセントの塩気が癖になる......! 間違いないおいしさだ。

それぞれの層を楽しんだあとは、再びストローを刺し、ティーとミルクフォームが混ざるポイントを狙う。先ほどは香り高いストレートティーだったドリンクが、ミルクのまろやかさが加わることで一気にミルクティーへと変化する。

そして、最後に全体を混ぜながら飲み進める。ダージリン・ストロベリー・ローズの優しい香り、ミルクフォームのコクと甘じょっぱさが重なり合い、リッチな味わいに仕上がっている。

ストレートティーとミルクティーを1杯で楽しめる、新しく贅沢なドリンクだ。

同社マーケティング部 R&Dチーム スペシャリスト 木村杏奈氏によると、ローズやストロベリーなどの香りの流れや、時間の経過とともに変わっていく味わいを意識して開発したとのこと。

ゴンチャは、若い世代の飲み物というイメージがあったが、これはオフィスでゆっくり作業をしながら飲むのも良いかもしれない。頑張る日のプチ朝活やお昼休みのゆったり時間にもぴったりだ。

今回試飲した「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー」のほかにも、

・ストレートでフレーバーティーを楽しむ「ストロベリー&ローズ ダージリンティー」(ICED:S 290円、M 340円、L 430円/HOT:S 290円、M 340円)

・紅茶とまろやかなミルクの調和を楽しむ「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー」(ICED:S 440円、M 490円、L 580円/HOT:S 440円、M 490円)

・アーモンドミルクの香ばしい香りを楽しむ「ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー」(ICED:S 490円、M 540円、L 630円/HOT:S 490円、M 540円)



をラインアップ。

第一弾ラインアップ

自分に合った一杯をぜひ探してみてはいかがだろうか。

ゴンチャ 原宿神宮前店が期間限定で体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」に変身

さらに、今回の「TEACRAFT」始動を記念して、3月19日～22日の期間はゴンチャ 原宿神宮前店が体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」に変身。ミルクフォームを贅沢に味わう「ミルフォーだい」や、お茶のこだわりを紹介する展示やフォトスポットを体験できる。

ゴンチャ 原宿神宮前店が期間限定で体験型ポップアップ「TEACRAFT 原宿店」に変身

「ミルフォ―だい」のコーナーでは、最大3杯までミルクフォームをかけてくれるのだとか! ミルクフォーム好きとしては、この機会を逃したくない......!

さらに、香りを楽しめる展示では、今回使用している「ストロベリー&ローズ ダージリン」のほかにまだ解禁されていない第2弾、第3弾の香りを試すことができる展示も。見た目のヒントは写真のとおり。

第2弾の茶葉

第3弾の茶葉

あえてここでは香りの感想を記載しないので、ぜひ実際に香って予想してみてほしい。

今や若い世代にとって身近な存在となったゴンチャ。その一方で、本格的なお茶の魅力を改めて引き出す新シリーズ「TEACRAFT」が誕生した。若い世代だけでなく、ビジネスパーソンにとってもドリンクの新たな楽しみ方を提示するラインアップとして、今後の展開にも注目したい。