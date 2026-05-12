セブン-イレブンで5月12日、冷凍食品の新作「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」が発売された。発売前からSNS等でも話題騒然だったこの商品、さっそく入手して食べてみたのだが……ハッキリ言って超〜大当たり!

総重量約810g、熱量1595kcal。コンビニの冷凍食品コーナーに並んでいること自体が事件のような“劇薬”の実力、最速でレポートするぞ〜!

「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」を実食!

発売初日の朝、期待に胸を膨らませて近所のセブンイレブンへ向かった……が、冷凍食品コーナーにターゲットの姿はない。……なぜ?

2店舗目、3店舗目、4店舗目とハシゴするも、すべて空振りに終わる。結局入手できたのは5店舗目だった。未入荷っぽい店もあったが、商品タグが貼られている店舗もあったので、どうやら早くも売り切れ店が出始めているようだ。やはり相当注目されてるんだな〜。

価格は798円。冷凍食品としては高価格帯だが、その手に取ったときのズシリとした重みはもはや鈍器である。食べごたえは凄そうだ。今回はセブンイレブン公式のおすすめに従い、トッピング用の「緑豆もやし」(51.84円)、「五目野菜炒めセット」(118.80円)、「半熟煮たまご」(2個入り235.44円)も併せてゲットしてみた。

さっそく袋を開封した瞬間……

くっさ! まだ凍った状態だっていうのに、すでにニンニクの香りが漏れまくってるじゃないの!

これを鍋に移して、最初は弱火で1分ほど加熱して……

少しスープが溶けてきたら、中火にして火力をアップ! このまま約9分、様子を見る。その間に、もやし等の野菜類を茹でておこう。

スープが溶けてきたら、時々麺をほぐして、火の入り具合が偏らないように調整。加熱から10分が経とうとする頃には、随分いい感じになってきた。麺が伸びないよう、素早く器に移して……

茹で野菜と煮たまごを添えたら……

完成〜!

おいおいお〜〜〜い! なんじゃいこのビジュアル、凄すぎるッ! 「なんで我が家に二郎系ラーメンがあるんだろう」という違和感と期待感。なんか凄いことになってきた……!

さっそくスープからひと口。ズズッ……。

うっ……ウソだろ……。めっっっちゃウマい! 思っていた以上に本格的! 豚の旨味が凝縮された乳化スープ、そしてキリッとした醤油のコク。うおおおぉぉぉ……濃い! このしょっぱウマ感、クサウマ感、ちゃんと二郎系だわ!

しかも、二郎インスパイア系のお店の中でも、普通に"当たり"に入るレベル。本場のラーメン二郎とは違って、薄っすら“家系”を感じるようなタイプかも。お店のラーメンと比べても十分に美味しいし、ちゃんと中毒性もある……!

続いて、麺を引きずり出す。いわゆる“天地返し”を試みるが、麺の重量感がガチで凄まじい……。

一口啜ってみると、そのワシワシ感の再現度に感動……! 若干"モチモチ"もある。もちろん茹で加減によって変わりそうだが、食感の立体度はまさに二郎系のそれに近い。極太で波打つ麺は中心にしっかりとコシを残しており、小麦の香りも強く主張。スープを吸い込み、噛むたびに幸福感と背徳感が脳を駆け巡る。

食べる前からわかっていたことだが、別売りのもやしはやはり必須だ。濃厚すぎるスープをほどよく中和し、シャキシャキとした食感が特有のリズムを生み出す。半熟煮たまごも麺やスープによ〜く合う! マジでお店の味……。

チャーシューもまた期待を裏切らない。分厚く、肉質は柔らかい。冷凍されていたとは思えないほどジューシーで、スープの熱で脂がとろけた瞬間が最高の食べ時!

総重量約810gというボリュームは伊達ではない。完食した後の多幸感、そして凄まじいまでの満腹感。かつて、これほどまでに満足度の高いコンビニ冷食があっただろうか。

このクオリティの二郎系ラーメンを店で並ばず、しかも自宅で誰の目も気にせず(にんにくの臭いを気にせず!)食べられるというのは、かなりありがたい。798円という価格も食べてみれば妥当……というより、むしろ安いと確信できるはずだ。

運良く発売初日にゲットできたが、この美味しさであればまた一気に口コミが広がり、注目度はさらに上がっていくに違いない。一層、入手困難になっていくだろう。冷凍食品だから保存も効くし、出会ったら躊躇なくゲットすることをおすすめしたい。ごちそうさまでした!