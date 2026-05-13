同商品は5月14日からミスドネットオーダーでの予約受付開始、6月3日から店頭販売および予約分のお渡しを開始するとのこと。

もっちゅりん

『もっちゅりん』について

『もっちゅりん』は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年話題となり、大きな反響だったことから、商品を購入できなかった人も多くいたという。今回の発売においては、より多くのお客に届けられるようミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始する。

今年もあの“もっちゅり食感”が楽しめるラインアップ

『もっちゅりん』は、手に取った時の独特のやわらかさ、ひとくち食べた瞬間の弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる“もっちゅり食感”が最大の特長。

生地の“もっちゅり食感”はそのままに、ラインアップは昨年人気商品であった「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、今回は“もっちゅり食感”にいちご味との組み合わせが楽しめる「もっちゅりんいちご」が初登場する。

販売を待っていた人にも、今回初めて知った人にも、生地の食感や味わいを存分に楽しんでもらえる商品展開だという。また、今回は第2弾の発売も予定しているとのこと。 ぜひご期待ください。商品の詳細に関しては、下記をご参照ください。

事前予約開始日

5月14日(木)午前7時～

※ショップにより予約受付開始日および予約受付開始時間は異なる場合がある。

※製造状況等により、ネットオーダーを受け付けていない場合もある。

※ショップにより取り扱い時間・販売数は異なる。

※ミスドネットオーダーは一部ショップでは実施していない。



販売期間

もっちゅりんきなこ、もっちゅりんみたらし：6月3日～8月中旬

もっちゅりんいちご：6月3日～6月下旬

※いずれも順次販売終了予定

