しまむらは5月13日から、「暮らしの大応援祭」を全国のファッションセンターしまむら店舗で開催する。

しまむら 暮らしの大応援祭

同フェアでは、日々の暮らしに役立つ厳選アイテムを特価で提供する。5月13日～5月15日の3日間は、日替わり特価アイテムも登場する。

さらに、5月18日の「FIBER DRY(ファイバードライ)の日」に合わせ、特別なアイテムも用意している。FIBER DRYは「毎日を快適に」をコンセプトに、しまむらグループ独自の吸水速乾性の基準をクリアした高機能商品。今回は、人気キャラクターやブランドとコラボレーションした商品など、夏に向けて楽しく暑さ対策できる商品を取り揃える。

「FIBER DRY」賞品が当たるキャンペーン

5月13日～6月28日の期間中、同社公式アプリの会員特典より応募した人を対象に、抽選で計50名にFIBER DRY賞品をプレゼントする。賞品は、「FIBER DRYスリッパ」を各5名、「FIBER DRY靴下」を各5名、「FIBER DRYタンブラー」を30名に用意している。詳しくは同アプリ内の会員特典で確認できる。

FIBER DRYタンブラー

「しまむらグループ共通商品券」が当たる

5月18日まで、しまむら公式X(@shimamura_gr)をフォローのうえ、キャンペーン投稿にコメントした人を対象に、抽選で計65名に「しまむらグループ共通商品券」をプレゼントする。賞品は5,000円分を5名、3,000円分を10名、1,000円分を50名に用意している。