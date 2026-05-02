ユニクロは5月22日、「UNIQLO and Cecilie Bahnsen (ユニクロ アンド セシリー バンセン)」2026年春夏コレクションを国内の店舗およびオンラインストアで発売する。

UNIQLO and Cecilie Bahnsen

モダンなフェミニンさをデイリーに

2015年にコペンハーゲンで設立されたセシリー バンセンは、北欧らしいミニマリズムとクチュールのクラフトマンシップを融合させたラグジュアリーブランド。エアリーでモダンなシルエットは世界中で共感を集めている。

今回発売されるコレクションは、"Shapes of Poetry"というコンセプトのもと、同ブランドの洗練されたデザインと温かみのあるクラフトマンシップに、ユニクロならではの着心地や素材のこだわりを融合させた。セシリー バンセンのDNAを感じさせる、アイコニックなフラワーモチーフやフリル、シャーリングにボリュームスリーブ。デザインディテールが随所に光るドレス(3,990円 ～5,990円)やトップス(1,990円～2,990円)、スカート(4,990円)のラインナップは、美しいシルエットで単品づかいもセットアップも楽しめる。伸縮性のある素材などを採用し、着心地の良さにもこだわった。

ブランド初のガールズライン

以前から子ども服にも興味を持っていたと語るセシリー・バンセン氏。今回初めて手がけるガールズラインは、大人とのペアリングスタイルも楽しめるドレス(2,990円～3,990円)やカットソー(1,290円～1,500円)、スコート(2,490円)が揃う。スコートはかわいらしいデザインながらもウエスト調節ができ、両サイドのポケットなど快適な着心地も備えた。

「ユニクロと初めてコラボレーションできることを、とてもうれしく思っています。私はこれまで、毎日の暮らしで自然に身に着けられ、長く大切にしていただける服づくりを大切にしてきました。それはまさに、ユニクロのLifeWearの考え方とも深く通じるものです。このコレクションを通して、その想いを世界中の女性や女の子たちと分かち合えることを、心から楽しみにしています。キャンペーンでは、フォトグラファーのLouise & Maria Thornfeldt(ルイーズ&マリア・ソーンフェルト)と共に取り組むことができ、特別な時間となりました。彼女たちはセシリー バンセンの核にある"シスターフッド"を自然体で体現し、本コレクションに込めた想いを美しく表現してくれました。」(セシリー・バンセン氏)

「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」スタイリング

「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」スタイリング

先行予約販売を実施

フルラインナップは79店舗およびオンラインストアで販売予定であり、一部商品は国内全店舗で展開する。

また、オンラインストアでは先行予約販売を実施する。期間は5月8日8:15～5月14日で、先行予約販売予定数が上限に達し次第終了となる。なお、先行予約販売で完売した場合も、5月22日より店舗・オンラインサイトにて通常販売を実施する。