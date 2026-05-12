三井不動産商業マネジメントが運営する「コレド日本橋」は、2026年10月15日に閉館する。

同施設は、2004年の開業以来、日本橋の街の変化とともに歩んできた。完全閉館は10月15日だが、6月から順次店舗が閉店。6月15日に2階から4階の店舗が営業を終了し、10月15日の地下1階および1階店舗の営業終了をもって全館閉館となる。なお、B1「日本橋 西川」・1F「トモズ」は10月16日以降も営業を継続する。

2階から4階の店舗が営業を終了する6月15日に向け、長年の愛顧に感謝を込めた「Thanks SALE」やキャンペーンを実施する。ファッションや雑貨を取り扱う対象ショップでは、最大70%OFFの特別セールを実施。三井ショッピングパークアプリを通じて一部店舗で利用可能な500円OFFクーポンを配信する。4階の飲食店舗では、特定のメダル会員を対象としたポイントアップキャンペーンもあわせて開催する。

Thanks SALE

5月15日からは、3,000円以上の購入で買い物券が当たる「THANKS スクラッチくじ」を先着順で配布する。6月13日～15日は、2階から4階の対象店舗にて2,000円以上の購入者を対象に「一本花」のプレゼントを実施する。

このほか、アパレル店舗では大人のリラックスコーディネートを提案し、アプリ限定の割引クーポンを配信するなど、閉館までの期間を彩る多彩なプログラムを用意している。