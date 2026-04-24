コンディショニングブランドとして知られるTENTIALは、5月7日から疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズ最新作の「BAKUNE Dry Pro」を発売する。「BAKUNE Dry Pro」は身体の動きを妨げない設計で通気性・吸放湿性に優れ、入眠時から起床時までストレスの少ない着用環境が叶う、ブランド史上最高モデルだ。

疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズ最新作の「BAKUNE Dry Pro」

「BAKUNE Dry Pro」とは?

「BAKUNE Dry Pro」がお披露目された発表会「Potential Conference ’26 SS」では、TENTIAL執行役員CEO舟山健太氏が「より良い睡眠のためには"睡眠環境全体を設計する"ことが大切」と語り、パジャマの「(1)適切な温湿度管理、(2)寝返り、(3)着心地」が睡眠の質を左右すると語った。

5月7日から発売する「BAKUNE Dry Pro」は綿素材と比較して約2.4倍の通気性があり、衣服内の熱を効率的に逃がす。吸放湿性も約1.3倍あり、汗による蒸れを抑えベタつきを軽減。接触冷感性と肌触りの良さもあることからBAKUNE史上ナンバーワンの涼しさを感じられるとした。

さらに一般的な衣類が立ち姿勢で設計されているのに対し、「BAKUNE Dry Pro」は寝姿勢を前提に設計しているため、寝返り時に衣服がゆがみにくい。そのため自然な寝返りを促す設計だという。

着心地にもこだわっており、BAKUNEシリーズでは現在15種類の素材を展開。ドライメッシュパイルやソフトニットガーゼなど様々な生地の選択肢を用意している理由として「好みの素材は人それぞれ。どんな人でもBAKUNEさえ選べば好みの素材を見つけることができるようにしたい」と話し、実験でも好みの素材化によって睡眠の質が変わることが証明されているとした。

カラーはブラック・ダークグレー・グレージュ・ダークグリーンの4種類で、サイズはＳ・Ｍ・Ｌ・XL・2XLがある。価格はショートタイプが上下セットで2万7,940円、ロングタイプが上下セットで2万9,920円。

家で疲労回復! TENTIALの最新リカバリーアイテム5選

間もなくやってくる大型連休。今年は家で過ごそうと考えている人も多いかもしれないが、リカバリーアイテムで疲労回復をしながらゆっくり過ごすのはどうだろうか。TENTIALからは自宅で心地よく過ごすための新商品も数多く登場している。

部屋着にも◎「BAKUNEスムース」

部屋着としてもパジャマとしても着心地の良い「BAKUNEスムース」は、長袖＆ロングパンツ・半袖＆ハーフパンツのセットがあり、価格は2万2,880円～2万4,860円。パジャマタイプとTシャツタイプがあり、いずれもなめらかさと肌触りにこだわり、接触冷感・吸放湿性と高い通気性を兼ね備えている。

進化した「ライトニット」シリーズ

昨年の春夏アイテムとしても人気だった「ライトニット」シリーズが今年はさらに進化して登場。特殊な繊維で身体から放たれる遠赤外線を輻射、血行促進により疲労回復が期待できる。

日中も涼しく"ながら"でリカバリー! 「スムースリカバリー」＆「冷感ライトワッフル」

今年の春夏から新登場したのは「スムースリカバリー」シリーズ。ビジネスからカジュアルまで幅広く着やすいデザインでありながら、高温多湿な夏を快適に過ごせるなめらかな肌触りとストレッチ性が特長。

「冷感ライトワッフル」シリーズはインナーとして着用できるアイテムで、アウターに響きにくい薄型設計でありながら血行促進による疲労軽減も期待できる。

冷房と併用しても快適に! 「BAKUNE掛け布団クール」

近年では猛暑の影響で夜寝る時にも冷房をつけたまま寝るよう推奨されることも。そのため「ちょうど良い掛け布団」が難しいところだと感じている人も多いのでは。新商品の「BAKUNE掛け布団クール」は接触冷感機能により布団に入った瞬間はひんやりして深部体温を下げてくれるが、冷房と併用した際に温度と湿度が心地よくなるように調整してくれるのが特長だ。

ワンマイルシューズにも! 「リカバリーサンダル」シリーズ

「ちょっと近所まで」という時に使えるサンダルにもリカバリーできるものがある。昨年から展開している「リカバリーサンダル」シリーズはこの春夏でフルモデルチェンジ。「リカバリーサンダル スライド」は40万人の日本人の足型のデータに基づき足を乗せる部分を大き目に変更、フィット感がより高くなった。

「リカバリーサンダル」シリーズはいずれも安定性と柔らかさ、フィット感が満たされた設計にバージョンアップ。疲れにくく履き心地が良いという。

「リカバリーサンダル プロ スライド」(1万2,980円)