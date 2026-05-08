ファミリーマートは5月12日、税抜147円と値ごろ感のあるおむすびを全国のファミリーマートで発売する。さらに、AM5時～AM11時限定で、おむすび2個とお茶をセットで買うとお茶が実質無料になる「朝トク!キャンペーン」を実施する。

だしごはんのお手頃おむすびが登場

同社では、昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。今回、さらなる生活応援商品として税抜147円と値ごろ感のあるおむすび「鮭だしごはん 鮭マヨネーズ」と「シーチキン 炊き込みごはん」を発売する。炊飯段階からだしの旨みをご飯にじっくりと染み込ませることで、ひと口目から最後まで豊かな味わいが続くおむすびに仕上げたという。

鮭だしごはん 鮭マヨネーズは、醤油や鮭だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんのおむすび。中具には鮭だしやたまり醤油ベースのタレなどで味付けしたマヨソースが入っている。

シーチキン 炊き込みごはんは、シーチキンや和風だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんおむすび。中具にはほのかに甘いマヨソースが入っている。

朝5時から11時限定「朝トク!キャンペーン」

通勤、通学時間に合わせて、おむすび2個とファミマルの対象のお茶1本をセットで購入すると税込118円引き、お茶が実質無料になるキャンペーンを実施する。期間は5月12日～5月18日まで。各日AM5:00～AM11:00限定となる。

対象商品は、おむすび全品(冷凍食品は対象外)。お茶は、ファミマルの麦茶・緑茶・ジャスミン茶(各600ml)で、沖縄県ではジャスミン茶ではなく台湾烏龍茶600mlが対象となる。