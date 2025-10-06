ジェイアール西日本商事とJR西日本は6日、山陽新幹線で活躍した500系が2027年をめどに引退することを受けて、これまでの活躍に感謝を込めた新商品シリーズ「ありがとう500系新幹線」グッズを10月10日に発売すると発表した。

500系新幹線の引退に向けて「ありがとう500系新幹線」グッズを発売

発売される商品は、「ありがとう500系クリアファイル」(385円)、「ありがとう500系2連アクリルキーホルダー」(550円)、「ありがとう500系ジャガードフェイスタオル」(990円)、「ありがとう500系A5リングノート」(550円)の4種類。いずれも新幹線500系と「ありがとう500系」の文字がデザインされた記念性の高いアイテムとなる。

クリアファイルは、500系に加えて試験車「WIN350」のイラストを描いたデザイン。2連アクリルキーホルダーは、500系正面デザインと「ありがとう500系」のプレートが連結された仕様となっている。ジャガードフェイスタオルは、さまざまな角度から見た500系新幹線をデザイン。A5リングノートは、車両の正面と側面が描かれた表紙が特徴となっている。

12月上旬には、「チョロQ 500系新幹線V8編成」(1,815円)が特別なDXパッケージ仕様で登場する予定。発売日などの詳細は「トレインボックス」公式SNSで案内される。

「ありがとう500系クリアファイル」

「ありがとう500系2連アクリルキーホルダー」

「ありがとう500系ジャガードフェイスタオル」

「ありがとう500系A5リングノート」

「チョロQ 500系新幹線V8編成」

いずれの商品も京都鉄道博物館ミュージアムショップのほか、通販サイト「トレインボックス」「DISCOVER WEST mall」「トレインボックス WESTERモール店」で取り扱う。ただし、店舗により一部商品を取り扱わない場合もある。