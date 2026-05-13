GENSEN HOLDINGSは8月7日、「大江戸温泉物語Premium 松乃井」(群馬県利根郡)をグランドオープンする。これに伴い、5月11日より宿泊予約を開始した。

大江戸温泉物語Premium 松乃井

利根川の渓谷に抱かれ、古くから「東京の奥座敷」として親しまれてきた水上温泉に位置する同施設は、都心から新幹線や車で約2時間圏内というアクセスの良さと、谷川岳の自然に囲まれた静かな環境を兼ね備える温泉宿。代々受け継がれてきた伝統や歴史を大切にしながら、現代の旅のニーズに寄り添った新しい温泉宿へと生まれ変わる。

3つの露天風呂と2つの大浴場で贅沢な湯めぐり体験

同施設では、自家源泉がもたらす豊かな恵みを活かした湯めぐり体験を楽しめる。3つの露天風呂と2つの大浴場を備え、日本庭園を望む浴槽のほか、立ち湯や壺湯、寝湯といったユニークな浴槽を完備。それぞれの浴槽で趣の異なる入浴体験を心ゆくまで堪能できる。また、プライベート空間で温泉を楽しめる5つの貸切風呂も用意する。

自家源泉を活かした湯めぐり体験

多彩な遊具が完備した屋内キッズパーク

新設するキッズパークは、年齢に合わせた多彩な遊具を完備しており、小さな子どもからアクティブに動き回りたい子どもまで、思う存分楽しめる。全天候型の屋内施設のため、天候に左右されることなく遊べるのが魅力。さらに、開放感あふれる屋外プール(夏季限定)も完備している。

キッズパーク

みなかみの山々を見渡す絶景レストラン

大きな窓が特徴の開放的なレストランで提供するのは、プレミアムバイキング。ライブキッチンで仕上げる熱々の料理や、卓上で湯気を上げる「温泉せいろ蒸し」など、和洋中、多彩なメニューが並ぶ。群馬ならではの味覚として「もつ煮込み」や「ソースカツ丼」といったご当地グルメも用意している。

心うるおう憩いの場、プレミアムラウンジ

到着時やチェックアウト前、就寝前のひと時まで、思い思いのシーンに寄り添うプレミアムラウンジ。コーヒーやソフトドリンクはもちろん、アルコール類もフリーフローで用意する。

窓の外に広がるのは、雄大な庭園とみなかみの自然美。開放感あふれる空間の一角には、暖炉の火を眺めるライブラリーも併設している。

プレミアムラウンジ

露天風呂付など多彩な客室を展開

客室はみなかみの山々が織りなす情景を映した、安らぎあふれるデザイン。和室・洋室・和洋室と、旅のスタイルに合わせて選べる多彩なタイプを用意する。なかでも露天風呂付客室は、プライベートな空間で心ゆくまで湯あみを満喫できる。