GENSEN HOLDINGSは3月2日より、運営する「大江戸温泉物語 君津の森」「大江戸温泉物語 ホテルレオマの森」にて、ランチバイキング「日本全国どんぶりフェア」を開催している。

同フェアでは、進化した大江戸温泉物語名物「のっけ丼」がランチバイキングで登場。“選んで、のせて、欲張って!” ご当地食材を自由に組み合わせた自分だけの「オリジナルどんぶり」を堪能することができるほか、「加賀麩の卵とじ」や「会津名物ソースカツ」など、どんぶりにしても美味しい全国のご当地グルメを楽しむことができる。

対象ホテルは、大江戸温泉物語の「君津の森」(千葉県)と「ホテルレオマの森」(香川県)。3月2日～7月1日までの期間限定で、ランチタイム11時半～14時半の間に提供される。

～日本全国どんぶりフェア～メニュー一覧

加賀麩の卵とじ

兵庫県産豚 回鍋肉

カツオのタタキ

恵那どりの鶏ちゃん焼き

山賊焼き

会津名物ソースカツ

大分名物 とり天

ゆば飛龍頭の大根そぼろ餡かけ

大江戸温泉物語「日本全国どんぶりフェア」(左)加賀麩の卵とじ、(右)兵庫県産豚 回鍋肉

なお、期間内の土・日・祝日・繁忙日は、のっけ丼の具材に「まぐろ・サーモン・貝柱」が追加され、より豪華に。また、ハーゲンダッツ アイスクリーム「ストロベリー・抹茶」のメニューも追加される。

このほか、各ホテルにてお得なセットやキャンペーンなども用意されている。詳細は各公式サイト「君津の森」並びに「ホテルレオマの森」にて確認のこと。

