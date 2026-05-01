星野リゾートが運営する温泉旅館「界 遠州」(静岡県浜松市・舘山寺温泉)は4月28日、新客室「茶ごもり特別室」の宿泊提供を開始した。

茶ごもり湯治グッズ

同施設では、「美茶楽湯治」をテーマに、お茶の魅力を五感で楽しむ温泉滞在を提案してきた。その中心を担ってきたのが、季節ごとに厳選されたお茶を最適な淹れ方で愉しめる「美茶楽ラウンジ」で開催されるご当地楽「美茶楽のおもてなし」。お茶のルーツや文化に触れる体験を提供してきた。また、プライベート空間での寛ぎを重視し、全客室に「茶処リビング」を完備。部屋で茶器を手に取り、浜名湖の景色を眺めながらお茶を味わうという滞在スタイルを確立してきた。

こうした取り組みの集大成となるのが、館内の中庭に広がる「つむぎ茶畑」である。着工から8年経った2026年、ついに館内の茶畑で茶摘み体験が可能になるまで成長した。この記念すべき年に、これまでパブリックスペースや各客室で培ってきたお茶体験をさらに深く、誰にも邪魔されない圧倒的なプライベート空間で味わい尽くしてほしいという想いから、新客室が誕生した。料金は1泊55,000円～(2名1室利用時1名あたり、税‧サービス料込、夕朝食付)となる。

開放感と没入感が共存する、89㎡の「茶ごもり特別室」

89㎡のゆとりある空間に露天風呂を完備した、同館最大の広さの客室となる。リビングルームにはくつろぎを追求したソファを配置。10種類の茶葉と5種類の茶器から自分に合ったお茶を選ぶ煎茶体験を、滞在中好きな時に好きなだけ楽しめる。また、露天風呂では温泉につかりながらお茶を楽しめるグッズを用意。誰にも邪魔されない空間で、煎茶と温泉に心ゆくまで没入できる。

自分好みの茶葉と茶器を50通りの中から選ぶ煎茶体験

茶道の精神である「一客一亭」を大切に、煎茶道の師範資格を持つスタッフがあらかじめ用意した10種類の茶葉と5種類の茶器から、自分の気分や体調に合わせて選ぶ煎茶体験「私だけの一杯」を楽しめる。例えば、心身をすっきりと切り替えたい人には、ラベンダーのような華やかな香りと苦渋味が心地よい「藤枝かおり」、穏やかに心を整えたい人には、枝豆のような風味とまろやかな甘みが特徴の「さえあかり」など、気分に合わせた茶葉を用意している。茶器の素材や色味との掛け合わせにより、50パターンの選択肢から、その瞬間の自分に最も寄り添う特別な一杯を堪能できる。

煎茶と温泉に没入する「茶ごもり湯治グッズ」

美茶楽湯治をさらにプライベートな空間で完結できるよう「茶ごもり湯治グッズ」を用意している。入浴中に失われる水分やミネラルを補給する水出し茶をはじめ、湯船に浸かりながらお茶と温泉に深く没頭ができるバスピローやバストレーを完備。湯上がりには遠州綿紬の扇子で涼みながら、お茶の成分が配合された化粧水の「シズオカモイスチャーセラム」で身体を整えることができる。