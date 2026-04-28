SAUNA TOKYO AKASAKAは5月1日、新ブランドの1号店「毎日サウナ東京 幕張店」を、千葉・幕張エリアにオープンする。

毎日サウナ東京 幕張店 外観

同施設は、サウナ東京が持つ"テーマパークのような高揚感ある体験"と、毎日サウナが提供する"極上な薪サウナの心地よさ"を融合した新業態。5つのサウナ室、3種の水風呂、スーパー銭湯規模の広大な温浴エリアを備え、24時間営業する。

サウナ室は、最大34名収容の「薪火サウナ」をはじめ、希少なケロ材を使用したサウナ、江戸時代の知恵を再構築した「薬草戸棚蒸風呂」など、熱源やコンセプトが異なる5室を用意。その日の体調や好みに合わせ、低温から高温まで多彩な発汗体験を選択できる。

薪火サウナ

水風呂は、温度・水質・深さの違いを選べる3種類を用意。飲料可能な高品質な天然地下水を掛け流す「天然水の滝」、水温15度前後の「冷水(水深90cm)」、水温22度に設定した「涼水(水深60cm)」を利用できる。

水風呂

お風呂の充実にも注力し、縦5.6m×横7.4mの巨大な「特濃炭酸泉」や、深部の疲労をほぐすジェットバス、ミクロの泡でリラクゼーション効果を高める「美泡の湯」を設置した。

お風呂

内気浴・外気浴あわせて約70席の椅子やベッドを確保し、スムーズな休憩をサポートする。休憩エリアにはドリンクカウンターを併設しており、移動の負担なく水分補給ができる。