【6月1日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年6月の新商品5品まとめ(6月1日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年6月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「合わせすぎ! ミートソース&トマトガーリックパスタ」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 1,152kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ミートソースとトマトガーリックの組み合わせが楽しめる「合わせすぎ! ミートソース&トマトガーリックパスタ」が登場です。大盛ミートソース・大盛トマトガーリックの麺平均重量を51%増量したとのこと。ボリューム満点で、2つの人気パスタの味わいを一度に贅沢に堪能できる、ガッツリ食べたい時にぴったりな一品に仕上がっています。

「合わせすぎ! ハンバーグ&竜田×メンチ弁当」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 999kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しております

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当とメンチカツを組み合わせた、ボリューム満点な「合わせすぎ! ハンバーグ&竜田×メンチ弁当」が登場しました。ジューシーなハンバーグ、サクッと揚げた鶏竜田揚げ、そして旨みあふれるメンチカツがずらり。肉の旨みを存分に味わえる、お腹もしっかり満たされる贅沢なお弁当です。

「ソース焼そば 63%増量」(559円)

価格 : 559円

エネルギー : 1,259kcal

※6/2(火)～6/3(水)の販売とのこと

※一部地域では商品仕様と栄養成分が異なります。

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ソース焼そばの麺重量が63%増量された「ソース焼そば 63%増量」が登場。総重量は約600gという圧倒的なボリュームを誇る一品です。

「盛りすぎ! 高菜チャーシューおにぎり」(203円)

価格 : 203円

エネルギー : 373kcal

※商品仕様上、中に一部空洞が見られる場合がありますが、中具は入っていない商品とのこと

※当社従来品(5月19日発売商品)との比較。

※供給可能総数は245万食とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お値段はそのままま総重量を51%に増量した「盛りすぎ! 高菜チャーシューおにぎり」が登場。食欲をそそるごま油香る高菜とチャーシューをごはんに混ぜ、風味良く仕上げたおおにぎりです。

「盛りすぎ! ハムサンド」(354円)

価格 : 354円

エネルギー : 340kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

通常品と比べて51%増量したハムを思う存分楽しめる「盛りすぎ! ハムサンド」が登場です。たっぷりはさまれたハムの旨みと食感を贅沢に味わえるこちら。ピリッときかせたからしマヨソースがアクセントになり、最後まで飽きずに美味しく食べ進められる、食べ応え抜群のサンドイッチになっています。

まとめ

6月1日発売の新商品は、「合わせすぎ! ミートソース&トマトガーリックパスタ」や「合わせすぎ! ハンバーグ&竜田×メンチ弁当」、「盛りすぎ! ハムサンド」などがラインナップ気いない商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用