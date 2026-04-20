スターバックス コーヒー ジャパンは4月24日、「チラックス ソーダ ストロベリー」と「チラックス ソーダ ゆずシトラス」(Tall持ち帰り579円、店内590円/Grande持ち帰り624円、店内635円/Venti持ち帰り668円、店内680円)を全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で発売する。

「チラックス ソーダ ストロベリー」「チラックス ソーダ ゆずシトラス」(Tall持ち帰り579円、店内590円/Grande持ち帰り624円、店内635円/Venti持ち帰り668円、店内680円)

すっきり香る「チラックス ソーダ」

チラックス ソーダは、「チラックス(Chill & Relax)」の名のとおり、ゆったりと気分をほどきながら、炭酸の爽快感、フルーツ果肉の贅沢な味わい、そして軽やかなシトラスの香りを楽しめる一杯として昨年好評を博した。特に、"香るソーダ"のために特別に開発されたグリーンシトラスのシロップは、ひと口飲んだ瞬間にふわっと広がり、心まで軽くなるような感覚をもたらすのが特長。レモン、ライム、グレープフルーツといったシトラスに、梨やハーブなど10種類以上の香りを絶妙にブレンドすることで、飲むたびに爽やかな香りが鼻へ抜け、心地よい余韻が続くように仕立てた。

チラックス ソーダ ストロベリーは、ストロベリー果肉にソーダを合わせ、さらにグリーンシトラスフレーバーシロップを加えた、爽やかで香り豊かなビバレッジ。グリーンシトラスの香りは、ひと口で軽やかな余韻を感じられるすっきりとした仕立て。今年はストロベリー果肉を増量し、果実本来の甘さと満足感をよりしっかりと感じられるように進化した。爽快なソーダと果肉のコントラストが心地よい、リフレッシュできるビバレッジ。

チラックス ソーダ ゆずシトラスは、ゆず果皮、グレープフルーツとオレンジを組み合わせた爽やかなフルーツソーダに、グリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた、香り豊かな一杯。シトラス果肉がアクセントとなり、フルーティーで立体的な味わいを引き立てる。ひと口で広がるグリーンシトラスの軽やかな香りが、爽やかな余韻とともに気分をすっきりと整えてくれる、リフレッシュ感あふれるビバレッジ。

カスタマイズも楽しめる

今年は、より自分らしく、その日の気分に合わせて楽しめるよう、気持ちの状態に寄り添う3つのカスタマイズを提案している。

まず、仕事の合間やリフレッシュしたい時に寄り添う「REFRESH」には、ソーダの爽快さを引き立てるカスタマイズがおすすめだという。チラックス ソーダ ゆずシトラスにチャイシロップを加えることで、爽やかさの中にスパイスのアクセントが加わり、気分をすっきり切り替えたい瞬間にぴったりの仕立てに。まるで、スパイス香るクラフトコーラのような味わいが楽しめる。

やさしく気分をゆるめたい「RELAX」には、まろやかさを感じられるカスタマイズが提案されている。チラックス ソーダ ストロベリーはブラックティーへの変更とホワイトモカシロップ追加との相性が良く、ティーの華やかさとホワイトモカシロップのコクが重なり、ゆったりとしたカフェ時間に心地よく寄り添う穏やかな味わいが楽しめる。フルーツ果肉入りのミルクティーのような一杯に仕立てられる。

ワクワクしたい日や誰かと過ごす時間に寄り添う「MOOD UP」には、少し冒険心のあるカスタマイズが楽しめる。チラックス ソーダ ゆずシトラスにエスプレッソを加えることで、柑橘の爽快感にエスプレッソの深みが重なり、意外性のある組み合わせがまるでエスプレッソソーダのような一杯に仕上がる。

リワード会員を対象に先行販売

スターバックス リワード会員を対象に先行販売

ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」会員を対象に、同2商品(Tallサイズのみ)を、発売日に先駆けて一足早く楽しめる先行販売を実施する。期間は4月22日～23日まで。Mobile Order & Payでの注文、またはレジで同社公式アプリ内の購入用二次元コードを提示することで注文できる。