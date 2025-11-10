本格的な冬の到来を前に、暖かい巣穴を用意したり、冬の間の食糧を保存したりと、リスたちは冬支度に余念がないようです。栃木県にある那須どうぶつ王国では今日も、地面に穴を掘っては、せっせと木の実を埋めるリスの姿が。

しかし、一生懸命食糧を貯えようとするリスがいる一方で……、ずる賢いリスもいるもので。その一部始終を収めた動画が、SNSで「かわいい!」「ひどいwww」と話題となっています。

埋めたと思いきや、、、🐿️

『貯食』といってニホンリスは冬眠をせず、秋のうちに食物を土に埋めることで、野生下では食べ物の少ない冬を乗り切ります。

安定して食物が得られる飼育下でも、その習性が残っています。

頑張ってくるみを埋めたのに、速攻で横取りされてしまいました😂

リスAがせっせと穴を掘るところから始まるこの動画。くるみを埋め、土をかぶせてトントンと固める姿がたまらなく可愛いですよね。しかしその直後、背後から様子をうかがっていたリスBが、すかさずくるみを掘り起こして自分のものに。そのリスBの行動の速さといったら、リスAが画面からフェイドアウトする間もないほど(笑)。

そんな2匹のやりとりに、SNSでは「コントかよ」「チップとデールみたい」といった声が寄せられたほか、リスBの早業に、「横取りがあっという間の早業すぎる笑」「速攻すぎて辛い‥笑」「もう少し待ってあげて～笑」「ひどすぎてわらったwwwwww」と大爆笑。

また、横取りされちゃったリスAには「埋め終わって両手でトントンってするの可愛い」「横取りされてるのwww可愛いけど可哀想」といった声とともに、「近くで盗っ人にめちゃくちゃ見られてるのに!おっとりさんか」「笑 脇甘すぎ!」とツッコむ人もいました。

切なくも、笑いあり、ツッコミどころ満載のリス劇場。無事に冬支度を終えることはできるのか、この続きが気になる方は、那須どうぶつ王国に足を運んでみてくださいね。