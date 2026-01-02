昨年2月に上演された『欲望という名の電車』で舞台初出演にして初主演を務めた沢尻エリカが、来年1月20日に開幕する舞台『ピグマリオン－PYGMALION－』で再び舞台に挑む。数々の名優が演じてきたイライザ役を務める沢尻にインタビューし、本作の見どころや日々のトレーニングなどについて話を聞いた。

沢尻エリカ 撮影:大野代樹

同舞台は、ノーベル賞作家ジョージ・バーナード・ショーが1912年に執筆した傑作喜劇で、1913年にウィーンで初演されて以来、今も世界中で上演され続け、映画化されたこともある名作。ロンドンの花売娘イライザが、音声学者ヒギンス教授と出会い、厳しい訓練を経て上流階級の公爵婦人へと生まれ変わっていく姿を描く。

「イライザのどんくさい人間味が出ればいいなと思いますし、変化がわかりやすく伝わればと思っています」と意気込む沢尻。台本を読んで役を深め、今は稽古の中で作り上げている段階とのことで、「ようやく全体が見えてきたかなというところで、これから細かい部分を詰めていけたらと思います」と語る。

特に注目してほしいシーンを尋ねると、「個人的に3幕のティーパーティーのシーンが好きで、イライザが変化してきた中で、すごく笑える要素も入っていて、楽しいシーンになるのではないかなと思っています」と答えた。

華やかなドレスでワルツを踊るシーンもあり、そこも見どころの一つとなりそうだ。

「ワルツのシーンはこの間初めて稽古したばかりで、なんとなく流れが決まってきたところですが、みんなそれぞれドレスなど衣装を着て舞台で踊ると、きっと素敵なシーンになるのではないかなと思います」

本作のプロデューサーは、「エリカさんは体幹がしっかりしているので、立ち姿も美しいし、軸がしっかりしているからこそワルツを踊る姿も美しくなるのだと思います」と太鼓判を押す。

沢尻は「体幹は昔からピラティスを続けていますし、普段からトレーニングをしているので」と明かし、「ダンスはコアがすごく重要ですし、芝居自体もコアは大事で、立ち姿もそうですし、発声とかにもつながってくると思います」と、日々鍛えている体幹がダンスシーンのみならず役者としての基礎になっていると語る。

また、今回の舞台では、キャスト陣がアレクサンダー・テクニーク(不要な緊張を取り除き、パフォーマンスを向上させる心身技法)に取り組んでいるそうで、「今みんなで受けているところですが、やはりコアが大事なんだなと感じています」と体幹の重要性を改めて感じているという。

そして、「体を動かすのが大好き」と笑顔を見せる沢尻。オフの日は積極的に運動しているそうで、「ピラティスなどで体を動かすとスッキリするんです。汗をかくというのが大事で、それだけでリフレッシュできますし、ぐっすり眠れるし。夜は家でおいしいものを食べてゆっくりしますが、基本的に日中は動いています。ガッツリ休みがあったら、時期によりますが、登山をしたり、海に行って泳いだりもしています」と話していた。

■沢尻エリカ

1986年4月8日生まれ、東京都出身。2003年に俳優デビュー。2005年にドラマ『1リットルの涙』で主演を務め、同年公開の映画『パッチギ！』で、第29回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。映画『へルタースケルター』(12)では日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞し、ドラマ『ファースト・クラス』(14)など話題作に出演。2024年に上演された『欲望という名の電車』で舞台初出演にして初主演。2度目の舞台となる『ピグマリオン－PYGMALION－』が2026年1月20日～2月8日に東京建物 Brillia HALL、2月13日～15日に名古屋・御園座、2月21日～23日にJ:COM北九州芸術劇場大ホール、3月5日～8日に大阪・SkyシアターMBSにて上演。映画『#拡散』が2026年2月27日公開。