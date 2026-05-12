セブン‐イレブン・ジャパンは5月12日から、「感謝盛り」シリーズ第1弾商品を全国のセブン‐イレブンで順次発売している。

同社は、1974年5月に国内でセブン‐イレブンの営業を開始したことを記念し「創業感謝祭」を開催している。これまでの感謝の気持ちを込め、人気商品を値段そのままで50%以上増量(従来品比)した感謝盛りシリーズを展開する。

第1弾は5月12日～5月25日に実施する。「直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン」(496.80円)はチャーハン・チャーシューを増量、「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」(734.40円)は野菜・麺・スープ・背脂にんにくを増量する。「つぶつぶコーンマヨネーズ」(170.64円)は全体量1.5倍、「セブン‐イレブンこだわり THEたまごサンド」(291.60円)は1組増量、「ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ」(213.84円)は粒あん1.5倍、ホイップ2.4倍、生地1枚増量、「こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック」(280.80円)は全体量1.5倍となる。

「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」(734.40円)

第2弾商品は5月19日～6月1日に登場する。「つゆまで旨い 牛丼」(645.84円)は牛肉・御飯を増量、「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」(529.20円)はとろろ・麺・つゆを増量する。「ソーセージエッグマフィン」(311.04円)はパン・ソーセージ・チェダーチーズを増量、「チョコクリームのふわもちちぎりパン」(170.64円)は全体量1.5倍、「かじるニューヨークチーズケーキ」(291.60円)は全体量約2.5倍、「塩むすび」(156.60円)は御飯を増量する。