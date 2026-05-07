セブン-イレブンは5月12日から「創業感謝祭」を開催する。2週にわたって実施される期間中は人気商品12品が価格そのままで50％以上増量された「感謝盛り」シリーズが販売される。

5月12日～人気定番麺「とみた監修 デカ豚ラーメンアブラ増」は増量で1㎏に

セブン-イレブンの1号店がオープンしたのは52年前の5月。5月は創業月ということで、「これまで長きにわたりセブン-イレブンを支えてくださったお客様へ感謝の気持ちをお届けしたい」と創業感謝祭「感謝盛り」を開催するに至ったという。

2週にわたる期間中にはセブン-イレブンで定番の人気商品12品が、いずれも“50％以上”増量。5月12日からは6品、5月19日からは6品と異なるラインナップが登場する。

5月12日からのラインアップは以下6品。

「直火炙りのゴロっと焼豚 チャーハン」は従来品に比べ、チャーハンとチャーシューの両方を50％以上増量している。ゴロゴロと存在感のあるチャーシューがさらに増量することでより食べ応えがアップしている。

「つぶつぶコーンマヨネーズ」は従来品と比べ、全体量が1.5倍増量。ふんわりとしたパン生地で食べやすく、たっぷりコーン＆マヨネーズを堪能できるに違いない。

「セブン‐イレブンこだわりTHEたまごサンド」はなんとサンドイッチが1個分増量。たまごの美味しさを味わえるシンプルなサンドイッチが3個入りなのでシェアしてもよさそう◎

「こうじ味噌マヨネーズ入り野菜スティック」は従来品に比べ全体量が1.5倍増量。誰もが一度はこの商品でしか味わえない、あの唯一無二のこうじ味噌マヨネーズを「もっと食べたい！」と思ったはず。そんな夢が1.5倍量で叶うのだ。

12日からの第一弾の目玉は「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメンアブラ増」。「中華蕎麦とみ田」監修のワシワシ食感の極太麺が人気の定番麺商品が、野菜・麺・スープ・背脂にんにくの増量でなんと重さ1kgに! いつもの量では物足りなかった猛者はぜひ挑戦してみてほしい。

もうひとつの注目は「ふわっと生どら焼き 粒あん&ホイップ」。

従来品に比べ、粒あんの量は1.5倍、ホイップの量は2.4倍、さらに生地まで1枚増量している。まさかの2段になった食べ応えのある生どら焼きは、この創業感謝祭期間中しか味わえない!

5月19日～「かじるニューヨークチーズケーキ」が2.5倍サイズに

2週目となる5月19日からのラインアップもかなりパンチが効いている。

まずは「つゆまで旨い牛丼」。牛肉とごはんをたっぷり増量、従来品は正方形に近い形状なのに長方形に容器の形状まで変化するほど増量している。

「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」は、とろろ＆麺＆つゆを増量。増量後の商品はとろろがたっぷりすぎてそばが見えないほど！

「ソーセージエッグマフィン」はパン・ソーセージ・チェダーチーズをすべて増量。「ふわっと生どら焼き」同様にかなりボリューム感がアップしているので、朝食をしっかり食べて1日を元気に始めたい方におすすめ。

「チョコクリームのふわもちちぎりパン」は全体量が1.5倍に増量。ちぎれる長さがいつもよりちょっと増えてハッピー♡

「かじるニューヨークチーズケーキ」は見た目の形状がかなり異なるので売り場で見つけられないのでは？なんと全体量を約2.5倍増量しているので、今回の「感謝盛り」シリーズの中でもトップクラスにお得なのでは!?

最後はごはんの量が増量した「塩むすび」。こうした増量系商品の中では異色のラインナップな気もしますが、こういうのが地味に嬉しかったりもするのだ。

2週間だけの超お得なセブン-イレブンの創業感謝祭、ぜひお見逃しなく!