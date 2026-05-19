バンダイは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より「ミニプラPB アークギャバリオン GC-R ＆ ギャバリオンセイバー(ダークver.) ＆ ギャバリオンドリル(ダークver.)」(5,390円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「ミニプラPB アークギャバリオン GC-R ＆ ギャバリオンセイバー(ダークver.) ＆ ギャバリオンドリル(ダークver.)」(5,390円)

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より、「アークギャバリオン GC-R」「ギャバリオンセイバー(ダークver.)」「ギャバリオンドリル(ダークver.)」を立体化。

「アークギャバリオンGC-R」の造形を再現するため、新規金型を採用。さらに3モードに変形が可能で、「ギャバリオンライフル」、「アークギャバリオン」への変形遊びを楽しむこともできる。

「ギャバリオンセイバー(ダークver.)」「ギャバリオンドリル(ダークver.)」は変形遊びが楽しめるだけでなく、「アークギャバリオン GC-R」と変形合体！「アークギャバリオン タイプセイバー(ダークver.)」「アークギャバリオン タイプドリル(ダークver.)」、さらには「アークギャバリオン 10Q」「アークギャバリオン WK-2」へフォームチェンジさせることが可能となっている。

プロポーション、可動、組み立てやすさにもこだわったミニプラシリーズに注目したい。

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