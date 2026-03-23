日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00～)が、きょう23日に放送される。

療養中のため、今週もマツコ・デラックスは休演。先週からマツコの席に置かれた巨大ダルマに、村上信五は「よう見たら…似てきたよな?」「14年やってきてやっとダルマの有効活用できたやん!」と笑いを誘う。

「街行く人に卒業したものを聞いてみた件」では、TikTokやサウナ、モヒカンなど、さまざまな“卒業”にまつわるエピソードを街頭インタビューで紹介。電気やガスが止まった生活から抜け出した男性や、アート活動をやめた男性の衝撃的な作品など、多彩なエピソードが登場する。

スタジオではTikTokやAIをめぐるトークも展開。村上は、AI技術の進化について「アイツらの検索能力すごいやんか」と驚きを見せ、「名前を伏せても身バレするのでは」と感じたことから、個人情報を入力しなくなったと明かす。

また「全国のご当地問題を調査した件」では、各地から寄せられた特技を検証するほか、「まわしを締めた後のトイレ事情」や「ケバブの巨大な肉の最後」など、素朴な疑問にも迫る。

さらに、都市伝説YouTuber・ナオキマンが登場し、「ニューワールドオーダー」について解説。未来社会に関するさまざまな説が語られ、スタジオは盛り上がりを見せる。

【編集部MEMO】

前回の放送でマツコの位置が空席であることに「故人みたいになってるやんか」という村上の発案で、スタジオセットに置いてある巨大ダルマを設置。空席よりも「まだええやろ」と多少しっくりきている様子だった。

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