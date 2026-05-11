円谷プロダクションは、日本時間2026年7月4日(土)あさ9時から、新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』の放送を開始する。本作はテレ東系6局ネットでの地上波放送を皮切りに、多言語での同時期放送・配信も予定。5月11日には、主人公・光石イブキ(演：岩崎 碧)とともに物語を織りなす登場人物と演じるキャスト、プチ怪獣「プッチー」とその声優を発表した。

新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』 登場人物(メインキャスト)紹介

主人公・光石イブキと行動を共にする、明心大学の学内サークル「天文研究会」のメンバー。彼らはこの大学の獣医学部の3年生。様々な動物を学び、ゼミでたくさんの命と向き合う中で、怪獣たちとも対峙していく。地球上では脅威となる巨大怪獣もまた、ひとつの命。守ることはできないのか…?生まれも育ちも異なる学生たちが、時にぶつかり合いながらも信頼関係を築き、命と向きあいながら人として成長していく。

「風間エマ」／キャスト：神谷 天音

獣医学科を専攻する、天文研究会の会長。21歳。明るく仲間想いでリーダー気質な性格。研究会メンバーをまとめようとするが空回りしてしまうことも多い一方、問題に直面した時には慎重な判断ができる側面もある。独特なネーミングセンスを持ち、登場する怪獣に毎回のように個性的なあだ名をつける。

神谷天音コメント

風間エマ役を演じます神谷天音です。

今年、ウルトラマンシリーズ60周年という記念すべき年に参加できることを大変光栄に思います。

私自身、初めて演じる役柄でしたが新しいことに挑戦し、貴重な経験をすることができました。

そして、様々な出会いの中でたくさんの刺激を受け、エマを演じることができたと思います。

キャストの皆さまと一緒に成長していく姿を見守っていただけたら嬉しいです。

『ウルトラマンテオ』が皆様に愛され、心に残る作品になりますように。

是非ご覧ください!

「和泉カンナ」／キャスト：中田 乃愛

動物応用科学科を専攻する、天文研究会のメンバー。21歳。機械いじりが好きで、興味のあることには高い行動力・集中力をみせる一方、他人に対する関心は薄く、集団で行動することが苦手。ほとんど活動していない天文研究会なら一人で過ごせると考え入会する。動物の義肢装具士を目指している。

「火浦リンタロウ」／キャスト：上村 侑

獣医学科を専攻する、天文研究会のメンバー。20歳。不愛想で論理的、冷静に物事を観察する性格から、一見心が冷たい人間に見えてしまうが、内にはプッチーを助けようとする優しさを秘めている。知識も豊富だが、「あるもの」に対する苦手意識を抱えており、そのコンプレックスに人知れず悩んでもいる。

上村侑コメント

火浦リンタロウを演じました。上村侑です。

まさか自分がこのような由緒ある作品に出演できる日が来るなんて思ってもみなかったので、嬉しいです。

リンタロウはある秘密を抱えた獣医学部の大学生です。イブキや天文研究会のメンバーと関わっていく中でどんな成長をしていくのか楽しみにしていてください。

ウルトラマンシリーズ60周年のコアメッセージ「with U」とリンクして、ただかっこいいだけじゃなく人と人との間に生まれる何かを大切にした作品になっていると思います。 ぜひ応援よろしくお願いします。

「苫米地(とまべち)ワタル」／キャスト：森本 竜馬

獣医学科を専攻する、天文研究会のメンバー。33歳。元レスキュー隊員で、ある災害救助での無念を機に一念発起して明心大学へ入学。動物の命を救う第二のキャリアを志し、一回り年下の仲間と机を並べ獣医学に勤しむ。自ら「ベッチ」のあだ名で呼んで欲しがっているが、なかなか呼んでもらえていない。

森本 竜馬コメント

苫米地ワタル役の森本竜馬です。

60年もの間、多くの方に愛され続けてきたウルトラマンシリーズに携われることを大変光栄に思います。

苫米地という人物は自分と重なる部分が多く、共感しながら向き合いました。

元レスキュー隊員という役に説得力を持たせるため、週8でジムに通い筋肉に磨きをかけました!

苫米地は優しさと責任感あふれる素敵な人物なので、皆さまにも愛していただけたら嬉しいです。

7月4日の放送を前にドキドキワクワクが止まりません! ウルトラマンテオを皆さまと一緒に盛り上げていけたらと思っています。 今までにない新しいウルトラマンを、ぜひ楽しみにしていてください!

「プチ怪獣 プッチー」／CV：小林 ゆう

主人公・イブキをはじめとした彼ら明心大学の5人の学生と共に、天文研究会の仲間として本作の物語を織りなしていく重要なキャラクター。

大学近くの山奥でイブキと出会い、その後、天文研究会でかくまわれることになる。エマに「小さい怪獣」という意味で「プチ怪獣」と名付けられる。優しく無邪気な性格で見た目も声も可愛らしく、ドーナツが大好物なプチ怪獣だが、ある特殊能力を秘めている。天文研究会メンバーは「プッチー」と呼ぶが、独特なネーミングセンスの持ち主であるエマは「プーちゃん」と呼ぶ。

キャラクターボイス：小林ゆう(こばやし ゆう)コメント

歴史あるウルトラマンシリーズの最新作『ウルトラマンテオ』に参加させていただくことが叶い、大変光栄に思います。

プッチー役としてウルトラマンの一員にさせていただけると知った時は、喜びと身が引き締まる想いでいっぱいでした。

プッチーさんは、愛嬌があって可愛らしく、とても魅⼒です。そんなプッチーさんを演じることができて本当に幸せです!

心より感謝しております。私もプッチーさんが大好きです!

『ウルトラマンテオ』という素晴らしい作品をどうか楽しみにしていていただけたら嬉しいです。

全話ご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします!

物語の舞台「明心大学 獣医学部」ロケ地について

物語の舞台となる「明心大学」シーンの撮影は、実際に獣医学部を設けて数多くの動物の研究を行い、国内最多の獣医師を輩出している麻布大学(神奈川県)にて行われた。脚本や授業シーンの撮影では、麻布大学学長をはじめ、多くの教授・教職員の皆様が監修に協力。丁寧に撮影された動物たちとの臨場感あふれるシーンにも注目だ。

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京