円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念し、2026年7月10日に「ウルトラマンの日 in 杉並公会堂」を杉並公会堂(東京都杉並区上荻1丁目23-15)にて開催する。また、放送30周年を迎える『ウルトラマンティガ』主演マドカ・ダイゴ役の長野博をはじめとしたオリジナルキャストが登壇する「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」も実施することが決定した。各種企画の詳細は後日円谷プロダクション公式サイトにて発表する。

「ウルトラマンの日in 杉並公会堂」

本イベントは7月10日の「ウルトラマンの日」に、60年前ウルトラマンがその姿を初めて現した「ウルトラマン前夜祭 ウルトラマン誕生」の開催地である杉並公会堂にて実施されるイベントだ。60周年を記念したステージイベントやウルトラマンシリーズの変遷を辿る展示、ウルトラヒーローによるグリーティング、グッズ販売等を実施する。

また、放送30周年を記念した「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」を実施。マドカ・ダイゴ役の長野博、ヤナセ・レナ役の吉本多香美ら、作品のオリジナルキャストが出演し、トークショーや上映イベントなどを楽しめる特別なステージとのこと。

「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」

2026年で放送開始から30周年を迎える「ウルトラマンティガ」を祝し、現在展開中の「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」の一環として、「ウルトラマンティガ30周年アニバーサリーキャンペーン」を実施する。「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」はキャンペーンの施策のひとつとして開催される。

「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」は、7月10日17:15開場、18:00開演予定。会場は杉並公会堂(〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目23-15)。

出演者

長野博(『ウルトラマンティガ』マドカ・ダイゴ役)

吉本多香美(『ウルトラマンティガ』ヤナセ・レナ役)

高樹澪(『ウルトラマンティガ』イルマ・メグミ役)

大滝明利(『ウルトラマンティガ』ムナカタ・セイイチ役)、その他

チケット

チケット料金：18,000円(税込)

TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム会員先着先行販売:2026年5月22日10:00～5月24日(日)23:59

TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム・スタンダード会員先着先行販売:2026年5月29日10:00～5月31日(日)23:59

一般抽選:2026年6月5日10:00～6月7日(日)23:59

一般販売:2026年6月12日10:00〜

ウルトラマンティガ30周年アニバーサリーキャンペーン

キャンペーンメッセージは、「光を継ぐものたちへ」。テレビの前で『ティガ』に夢中になっていた子どもたちは、いまや社会を支える30代・40代の中心世代となっている。本キャンペーンでは、現代をひたむきに生きるすべての人々へ、ウルトラマンティガが力強いエールを贈る。 ウルトラマンシリーズ60周年のアニバーサリーイヤーをさらに盛り上げる企画として、「ウルトラマンティガ30周年プレミアムステージ」をはじめとする様々な展開を予定。