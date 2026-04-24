「タイトな衣装が多く…」年上社長と不倫関係を続ける“シタ妻”役・桜井日奈子を襲った“悲劇”

「タイトな衣装が多いんです……」ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』で年上社長と不倫関係を続ける“シタ妻”美月を演じる桜井日奈子が、ドラマ会見で役柄にまつわる“悲劇”を告白した。

桜井日奈子

桜井日奈子、ボディライン際立つ衣装が多く食欲と葛藤

テレビ朝日金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』(24日スタート 毎週金曜23:15～24:15)の放送直前会見が23日、同局内で行われ、桜井のほか、白洲迅、庄司浩平、新川優愛、高橋光臣が登壇した。

会見では、作品の内容にちなみ、「最近身の回りで起こった悲劇」をテーマにトークが展開。桜井は、「私はハッピーな人間なので、あまり悲劇とかはないんですけど……」と前置きしながら、「食欲が旺盛」と回答。「こういうシリアスな作品をやっていると、多少のストレスが体にかかっていて、生きなきゃ! と思って、いっぱい食べちゃう(笑)」と明かし、会場の笑いを誘った。

今作で桜井は、余命3カ月を宣告された夫をよそに、年上の社長と不倫関係を続ける“シタ妻”美月を演じる。役柄の設定上、顔やスタイルに自信を持つ女性であることから、ボディラインが際立つ衣装が多いという。「タイトな衣装が多いので、(食べる量を)抑えなきゃと思っているのに、お米がおいしい……(笑)」と本音をこぼしていた。

『余命3ヶ月のサレ夫』あらすじ

大手建設会社・帝央建設の都市デザイン部で働く高坂葵(白洲)は、重要な再開発事業のコンペに向けてリーダーを任されるエリート建築士。愛する妻・美月(桜井)とかわいい息子・蓮(小野晄士朗)と幸せな家庭を築き、公私ともに充実した日々を送っている。

そんなある日、葵は後輩の岩崎一樹(庄司)と移動中、人事部の同期・藤野真莉(新川)と偶然会い、多忙を理由にスルーしていた健康診断の再検査を受けるよう念押しされ、渋々向かった病院で再検査を受けた結果、悪性腫瘍が見つり、余命は3カ月だと告げられる。

帰宅して美月に報告しなければと考える葵だが、忙しそうな美月になかなか切り出せない。そのうえ送ったメッセージは翌日も未読のまま。いら立ちを募らせた葵は、夜遅く帰宅した美月を責めてしまい、激しい口論の末、勢いで病気のことをぶちまける。

泣き崩れた葵を優しく抱きしめる美月だったが、内心では笑いが止まらず、勤務先のカフェのコンサルタントを担当する会社の社長で不倫相手の砂山ケンジ(高橋)と結託して葵の遺産を総取りしようと考え始める。