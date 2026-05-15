日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00～ ※関東地区ほか)が、きょう15日に2時間スペシャルで放送。今回は、新宿を襲った連続放火事件など、世界各地で実際に起きたミステリーからクイズが出題される。

必ず火曜日未明に火の手があがることから、犯人は通称“火曜日の放火魔”と呼ばれ、世間を震撼させた新宿の連続放火事件。番組では、警察が異例の作戦でその正体に迫っていく過程を紹介する。

このほか、約40年前のアメリカで、平凡な男が5度も命を狙われた事件、第一次世界大戦中、イギリス軍の病院船が沈没した際、パニックで逃げ惑う船員たちの中で、なぜか不気味なほど冷静だった看護師に隠された“驚がくの事実”も明かされる。

スタジオでは、事件の謎をめぐって出演者たちが推理を展開。高橋成美が独特な着眼点で考察を披露すると、ノブが「何の話だ」とツッコむ場面も。フィギュア解説さながらのコメントに、思わず出演者から拍手が起こる。

さらに、世界が生んだ“キング・オブ・ミステリー”マイケル・ジャクソンの“謎”も特集。自宅に総工費24億円をかけて遊園地を建設したり、独特すぎる変装で買い物をしたりと、私生活が謎に包まれていたマイケルの貴重な来日当時の映像とともに、その素顔に迫る。

大阪市役所にペットのチンパンジー同伴で登場したのか、世界で初めて東京ディズニーランドを貸し切ったのか、突如小学校を訪れて一緒に合唱したのか――神出鬼没なスターの姿に、当時の映像を見た中村獅童も「お忍びになってないよね」と驚く。

このほか、日本各地で相次いだ陥没事故、謎の人面魚、ツチノコ騒動など、世間に衝撃を与えた「昭和平成ミステリー」もプレーバック。VTRには、神山智洋(WEST.)、吉澤閑也(Travis Japan)、ひょうろくが登場する。

出演は、ノブ、二宮和也のほか、唐沢寿明、芦田愛菜、瀬戸朝香、高橋成美、中村獅童、柳原可奈子、横澤夏子。

【編集部MEMO】

宮崎慶洋プロデューサーは、ミステリーを扱う番組が多数ある中で、「僕たちがこだわっていきたいのは、実際のニュース映像だったり、本格的な再現VTRで、視点を変えてどんどん世の中に放り投げていきたい。それを視聴者の皆さんが家族で“これ解けたよ”と会話してほしいと思います。スマホで調べれば出てくるかもしれないですが、スマホ片手にあーだこーだ言いながら見ていただける番組にして、視聴者参加型とかライブ感みたいなことも大切にしていきたいと思います」と、差別化への意識を語っている。

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