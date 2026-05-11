くら寿司は、アニメ『呪術廻戦』5周年を記念したコラボキャンペーンを、5月15日から全国のくら寿司店舗で開催する。2023年に実施した第2期「渋谷事変」放送記念コラボに続く、2度目のコラボ企画となる。

今回のキャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場する。「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」「七海建人」「五条悟」をイメージしたメニューを用意し、全メニューにキャラクターが描かれた全5種類のカードがランダムで1枚付属する。

虎杖の麻辣汁なし担々麺(600円)

伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き (380円)

七海と五条のスウィート＆ビターティラミス(530円)

カード

また、皿回収ポケットに食べ終えた皿を5枚入れるごとに挑戦できる「ビッくらポン！」では、くら寿司限定のコラボ景品を展開。景品は、場面写をデザインした全15種の缶バッジ、戦闘シーンをデフォルメで描いたアクリルスタンド、キャラクターたちが「ビッくらポン！」のカプセルなどを手にしたイラストのアクリルステッカーなどがラインナップしている。

さらに、税込3,000円の会計ごとにオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンも実施。配布は第1弾が5月15日から、第2弾が5月29日から、第3弾が6月12日からの全3回で、クリアファイル、ラゲージタグ、ラバーコースターなど、いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

対象金額は持ち帰りを含む一方、「どこでもくら寿司」、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外。加えて、店内飲食で税込3,000円以上のレシートを付けて応募すると、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンも行う。

このコラボ発表にSNSでは、「やったぜ」「もう夜の予約取りました」「先生のやつは全部欲しいってば」「夏油も脹相も居るだってぇ!?!? 」「ナナミン待ってろよぉ!!! 」とすでに多くの反響が寄せられている。

(c)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会