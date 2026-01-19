1月7日の「爪切りの日」にあわせ、サンシャイン水族館公式がポストしたこちらの画像、いったい誰のツメなのか分かりますか?

今日は爪切りの日。誰の「ツメ」でしょう?

(@Sunshine_Aquaより引用)

なんて可愛らしいお手手。爪も細くて小っちゃいですね。茶色い生き物のようですが……、手のひらも見てみましょう。

シワシワな感じの手のひら、やっぱり可愛い! X民からは「誰かわからないけどモミモミしたい…」「ツメだけにコツメカワウソ」「カワウソさん ?! 違うかな?!」といった回答が。それでは正解を発表します。この子のツメでした!

正解は、コツメカワウソでした。こちらは、生まれた頃のコツメカワウソの姿なのですが、ほやほやの指からしっかりと細い爪が生えているのが分かります。しかし、徐々に短くなっていき、数カ月で「フカヅメ」カワウソになってしまうのだとか(笑)

わずかに残っている爪の根元といい、人間のような指といい、「フカヅメ」カワウソもかわいい! コツメカワウソを観察する際は、ぜひ、爪に注目してみてくださいね。