元NMB48の渋谷凪咲が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーションに初挑戦した。担当したのは、3日に放送される「あしたもテレビの片隅で～映り込みに捧げる奇妙な人生～」。テレビ画面に“映り込む”ことに人生を懸ける男性の姿を追った作品だ。

収録を終え、主人公・増井孝充さん(58)の生き方に驚きながらも、「もしかしたらアイドルに向いてるかもしれない」とユーモアを交えて語った渋谷。そこには、“元アイドルならでは”の視点で見つめた、人の欲求や幸せのかたちへの気づきがあった――。

強いこだわりで周囲との摩擦も…

「ほんの一瞬でもいいから…カメラに映りたい」心に芽生えた欲求のために、家も仕事も捨てて人生のすべてを懸ける増井さん。彼が追い続けているのは、テレビや映画の画面に“映り込む”こと。自らを「エキストラの帝王」と名乗り、スポーツ中継や生放送の観覧席、映画やドラマのエキストラ出演など、カメラのある場所を求めて全国を渡り歩く。

ただの目立ちたがり屋ではない。カメラの位置や人の流れを読み、映る瞬間を予測しながら、何時間も前からその一瞬を待ち続ける。目指すのは、たった1カット。数秒でも画面の中に存在することが、自分がこの世界で生きている証になると信じてきた。

45歳で会社を辞めて以降は実家を離れ、日雇いの仕事で食いつなぎながらのホームレス生活を送る。すべては“映り込む”ためだが、その強いこだわりは時に周囲との摩擦も生み、現場で出入り禁止になることも。それでも「映りたい」という思いは尽きない。

13年ぶりに帰った実家で見つけた一着のダウンジャケット。そこには、彼の“映り込み人生”の原点があった。なぜそこまでして、画面の片隅に自分の居場所を求め続けるのか。映り込みに全力を捧げる男の奇妙な人生を見つめていく。

「いつか一緒に映り込める日が来るのかな」

増井さんの強烈な生き方を前に、「人生、人それぞれの幸せっていろいろあるんだなって思いました」と率直に語りながらも、「おちゃめでキュートな方」と笑顔で表現した渋谷。「“好き嫌いがはっきり分かれる”方と自分でもおっしゃっていましたけど、だからこそ惹きつけられる魅力があるなと思って。私はその“好きな方”になりましたね」

渋谷が今回のナレーションを引き受けながら、増井さんの姿に妙な共感を覚えたのも無理はない。

「自分はテレビに出させていただけるようになって、好きなお仕事をさせていただいている。増井さんはテレビに映り込むということに一生懸命で、私はテレビの中で何をするかということが自分の中で大事なことで」と、同じテレビという舞台でも目指すものが異なることを受け止めながら、「画面の中は1つなので、いつか増井さんと一緒に映り込める日が来るのかな、なんていうのを、ちょっと楽しみにしたりしてますね」と笑った。

番組の中で増井さんが追い求めるように、「自分がここにいる」と実感できる瞬間は、渋谷にとっていつなのか。

「やっぱり求められた時ですかね。“渋谷凪咲さんでお願いします”とオファーを頂ける時は、すごくうれしいですし、呼んでいただいた気持ちをしっかり汲み取って、それ以上のことでお返しできたらというのが、自分の生きがいになっている気がします」