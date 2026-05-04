お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、4月25日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』(毎週土曜25:00～27:00)で、タモリとゴルフに行った際のエピソードを語った。

若林正恭

タモリとゴルフ打ちっぱなし場に行った過去

番組冒頭、オリエンタルラジオ・藤森慎吾の話題になり、若林は「藤森君とゴルフ一緒に行った記憶あるな、打ちっぱなしだったかな」と回想。これに対して、相方の春日俊彰は「タモリさんと行ったとき、藤森君いたんじゃなかったっけ？ 打ちっぱなしに。藤森君がつないでくれたみたいなことなんじゃないの？」と指摘した。

若林は「そう、そう」と応じ、「目黒の打ちっぱなしで、タモリさんがスイング教えてくれるからって。朝、たぶん『いいとも』(の生放送)の前とか」と振り返った。指定された通りに打ちっぱなし場の駐車場で待機していると、「なんか俺の周りをぐるぐる、ぐるぐる回ってるおじさんがいて。『なんだよ』と思ったら、タモリさんだった」と意外な展開を明かした。

「普段の、サングラスされてないから。ジョギングの格好だったの」とタモリの姿を明かし、「『なんだよ、この人』と思ったら、タモリさんだったんだよね」と苦笑い。「『俺だよ』って言われて、『タモリさんっすか！すみません、あいさつ遅れました』って言って。(ゴルフを)教えてもらったんだよね」とやり取りを振り返っていた。