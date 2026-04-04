お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、3月28日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』(毎週土曜25:00～27:00)で、井ノ原快彦と2人きりで食事をしたエピソードを披露した。

オードリーの若林正恭

オードリー若林、井ノ原快彦に感嘆「全部経験したことがある」

仕事での共演をきっかけに連絡先を交換したという2人は、コの字型カウンターの焼き鳥店へ足を運んだという。「南原さんとご飯食べたときにも思ったけど、40、50歳まで残ってる、走り抜けてる人ってすごいね」としみじみ漏らし、「俺が『こういうこと思うときあるんすよ』っていうのを全部経験したことがある」と井ノ原のこれまでの経験の厚みに舌を巻いた。

年齢を重ねる中で生じるグループ内の関係性の変化にも話題が及び、井ノ原は「若いときはライバル意識もありつつ仲間でやるけど、メンバーに会えて本当に良かったなって思う」と語ったという。一方の若林も、先日出版した小説『青天』に触れながら、「今までだったら絶対ないと思うんですけど、僕が休んでるときに、春日がラジオで絶賛してたっていう話を聞いて。今までだったら絶対ありえないので、なんか変わったのかなって思いましたね」と相方・春日俊彰の変化を井ノ原に打ち明けた。

さらに会話の流れで、井ノ原がバッグの中を探り始めた場面を回想。「なんかお会計なのかなと思ったら、バッグから『青天』を取り出して。マジックを渡されて『サインしてください』って言われたの」と振り返り、思わぬ展開に驚いた様子を見せた。「ビックリしすぎて。全然知らない人たちがカウンターで焼き鳥食べてたんだけど、『僕が井ノ原さんにサインするって、あってはならないことでしょう!』って声張っちゃった」とツッコんだことを明かし、「焼き鳥屋さんのコの字型のカウンターがドッてウケたんだよね。みんな聞こえてた」と苦笑いしていた。