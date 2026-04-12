日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55～、毎週日曜7:30～)のコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」が11日に放送され、SNSでは「メンバーのアイドルとしての技やホスポタリティが垣間見えて素敵だった」など多くの声が寄せられた。

この企画は、毎週、メンバーのうち誰かが話題の場所・話題のコトを取材するため全国を飛び回るバラエティ企画。今回は「スタディーJAPAN」の2年目突入を記念し、メンバーの川島如恵留、吉澤閑也、松倉海斗で、コーナー初の3人ロケが、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」で行われた。

3人がUSJのクルーになり、プロの接客術を勉強・実践。子どもと話す時の姿勢や、ゲストへの話しかけ方をトレーニングし、実際に接客する姿に、「アイドルすぎる!」「みんな、ちょっとしたミスがあったけど頑張った!」「私もあんな風に写真撮ってもらいたい」「Travis Japanが接客してくれるUSJ行きたい!」などの声が上がり、「#スタディJAPAN」が、X(Twitter)のトレンドにも上がった。

そもそもTravis Japanといえば、そのファンサに関し、「一人ひとりをちゃんと見る」「リアクションが大きい」「距離が近く感じる」とファンには好評であり、さらには「媚びすぎない」「自然体」などの声もちらほら見られるグループ。まさにUSJのクルーとしても適役だったと思われる。それがファンや視聴者にも伝わった形だ。

このほか、「3人の姿を通してUSJのクルーのホスピタリティの凄さが伝わった」、「USJ、久しぶりに行きたくなった」「気にしていなかったけれど、そういえば、すごくUSJの接客って素晴らしかったことを思い出した」など、USJ自体の接客の素晴らしさも伝わったようで、「USJの魅力を伝えてくれる、さすがトラジャ!」といった声も見られた。

本コーナーはTVer、Hulu、日テレ無料(TADA)などで見逃し配信されている。