「“おとぼけ感”があるキャラクターです」Travis Japan・宮近海斗、2度目の刑事役に挑む

Travis Japanの宮近海斗が、岡田将生主演のTBS系ドラマ『田鎖(たぐさり)ブラザーズ』(毎週金曜22:00～)に出演する。宮近にとって、初のTBSドラマレギュラー出演作となる。

緊迫した空気でも場を和ませるキャラクター

本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法では裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。映画『ラストマイル』や、ドラマ『アンナチュラル』『MIE404』『最愛』など、クライムサスペンスの名手として知られる新井順子プロデューサーが手掛ける。

兄で刑事の田鎖真(岡田将生)と弟で検視官の田鎖稔(染谷将太)は、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。さらに、質屋の店主と情報屋のふたつの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役で井川遥、真のバディ刑事・宮藤詩織役で中条あやみの出演も決定している。

この度、岡田演じる真が所属する青委警察署刑事課強行犯係のメンバーとして、宮近海斗(Travis Japan)と岸谷五朗の出演が決定。宮近が演じるのは、青委警察署刑事課強行犯係の巡査・石坂直樹。緊迫した空気が漂う捜査の最前線でも、場を和ませるお茶目な一面を併せ持つムードメーカー的な存在だ。一方、岸谷が演じるのは、真の直属の上司である青委警察署刑事課強行犯係 係長の警部補・小池俊太。小池は石坂とバディを組み、冷静沈着な采配でチームを率いる。

宮近海斗コメント

初めて台本を読んだときに、1話2話だけでは満足できないくらいワクワクが止まらず、次が気になるような作品で、素直に「これを映像で見てみたい」と感じる脚本でした。

私が演じる石坂は、若さゆえの“軽さ”や“おとぼけ感”があるキャラクターです。ショックな出来事やシリアスなシーンが多い物語なので、自分の役が登場する時は、良い意味で少し違った温度感で作品のアクセントになればいいなと思っています。刑事役は2度目なので、これまでの経験を活かして演じています。ぜひ全話見てください!(笑)

【編集部MEMO】

本作がTBSドラマ初主演となる岡田将生。都内で行われた制作発表会見では、「あまり気負わずに、いいものを作ろうという気持ちで常に現場に立って撮影しているので。僕が主役とかどうこうではなく、物語が皆さんにどう映るか、どう見てもらうか、見終わった後にどう伝わっているか。そこを重点に撮影しています」とコメントしていた。

