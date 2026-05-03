「どんどん調子に乗って、いらんことばっかり……」お笑いタレントの明石家さんまが、後輩芸人たちとの会食エピソードを明かした――。

明石家さんま

後輩芸人との食事会で反省したワケ

ナインティナインの岡村隆史と、定期的に食事会をしているさんま。4月25日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、新たなメンバーとして、見取り図・盛山晋太郎、霜降り明星・せいや、バッテリィズ・エースが加わったと報告。「あいつらは、まだ30いくつやから。50年前の吉本のことを知らない」と前置きしながら、「50年前の吉本のことを普通にしゃべるんですけど。“えっ? そんな怖い会社ですの?”とか。ラジオでもできない話なんです(笑)」とぶっちゃけた。

「みんなが、“ええっ～!”って驚くから。どんどん調子に乗って、いらんことばっかり言って。ちょっと会社の悪口まで……」と口を滑らせたことを後悔しつつ、「リアクションがいいのよ。アイツら、ものすごい上手やから」と満更でもなかった様子。また、高校生のときに、「さんまさんと共演したい!」と夢を語っていたエースは、さんまとの食事会に感激していたようで、「ずっと俺を見とる(笑)。“それ何ですか!?”“うわ～!”とか、リアクションしてからなぁ」とうれしそうに振り返った。

その後、さんまは、後輩たちをクラブに連れて行ったが、「クラブのシステムとかあんまり知らない」と話し、「コロナで飲みに行くのもかなり我慢して。マスコミに叩かれたりするし。夜の商売の方も週刊誌に売ったりする時代やから。みんな怖がって行けないんですよ。かわいそうに」と同情。「本当にかわいそうなの。ああいうところに行って、得るものって。個人差はあるやろうけど、俺はかなりあるのよ」と主張し、「いま流行ってる歌とかも歌ってくれよるから。若い子にとっては当たり前やけど、俺の年齢で情報をもらえるから。テレビで言えたり」と語っていた。