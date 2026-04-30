「世代としては最高」前田公輝が、自身のインスタグラムで『天才てれびくんMAX』で共演した“仲間”との再会を報告。オフショットとともに見せた“パパ”のような姿にも注目が集まっている。

前田公輝

前田公輝、『天てれ』“てれび戦士”仲間とお花見

6歳で芸能界デビューし、2003年から2006年までNHK教育『天才てれびくんMAX』に3年間出演していた前田。現在35歳になった前田は、22日に自身のインスタグラムを更新し、当時“てれび戦士”として同番組にメインキャラクターとして出演していた岩井七世、飯田里穂、バーンズ勇気、伊倉愛美と公園で花見を満喫するオフショットを投稿した。

また、それぞれの子どもも連れてきており、前田は子どもを2人同時に抱っこする貴重な姿も披露。にぎやかな再会の様子を伝えている。

この投稿には「すごいメンバー、、胸熱すぎます」「世代としては最高の写真です!」「みんな懐かしい～!」「今でも交流してるの素敵」「子供の頃に見てたみんなが大人になってて泣きそう」「子供の時みんなに憧れてました」と当時を知るファンからの喜びの声が上がったほか、「公輝くんめちゃくちゃ良いお父さんになりそう」「パパ姿刺さる」といった前田の“パパ”ぶりにも大きな反響が寄せられた。