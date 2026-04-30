「いつか舞台で……」俳優の須賀健太が、自身のXで舞台『新宿発8時15分』の観劇を報告。子役時代に共演した香取慎吾との再会ショットとともに、再共演への思いをつづり反響を呼んでいる。

須賀健太

ドラマ『人のやさしく』で共演 須賀健太&香取慎吾、舞台観劇時のオフショット

須賀は、2002年に月9枠で放送されたドラマ『人にやさしく』(フジテレビ)で主演の香取慎吾、松岡充、加藤浩次(極楽とんぼ)が演じる3人の男たちと暮らす少年・五十嵐明を好演。その確かな演技力で“天才子役”として一躍注目を浴びた。須賀はその後も順調に俳優としてのキャリアを重ね、現在も映画、ドラマ、舞台と幅広く活躍している。

21日、須賀は自身のXを更新し、三谷幸喜作・演出・音楽の舞台『新宿発8時15分』を観劇したことを報告。「やっと観に来れたっ!」「人としてもプレイヤーとしても大好きな方々がたくさん出演されている作品」とつづり、同公演に出演している香取、新納慎也と笑顔で収まったオフショットを公開した。

また、須賀は「自分もこんな作品に参加したい! と思える演劇体験は本当に幸せです」「そして香取さんといつか舞台で……」と、子役時代に共演した香取との舞台での再共演に思いをはせた。

この投稿には「慎吾ちゃんとの舞台共演が叶いますように」「胸熱」「ドラマ24年前なの信じられない」といったコメントが寄せられた。